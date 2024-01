台灣保養精品「蓓朵娜BELDORA」繼風靡巴黎時裝週後，再次征服紐約時裝週

受IMG紐約時裝週官方邀請 台灣設計師與保養精品「蓓朵娜BELDORA」共同參展「蓓朵娜BELDORA」驚喜宣布為IMG紐約時裝週 台灣唯一受到官方指定使用保養精品品牌及贊助商施堉霖設計師以代表台灣意境的元素結合環境保護帶入創作,與保養精品「蓓朵娜BELDORA」共同參與紐約時裝週紐約時裝週數位線上秀開場由「蓓朵娜BELDORA」年度代言人「療癒女聲」楊淨宇獻唱感動全場「蓓朵娜BELDORA」以「綻放美力,隨你所欲」為品牌核心,讓台灣品牌站在世界舞台發光。

紐約時裝週是全球時尚圈最大盛事,更是四大著名時裝週之首,而紐約作為全球經濟中心,被認為是最具有影響力的時裝秀。2024 IMG紐約時裝週分為實體動態秀與數位線上秀,本次在台北展演數位線上實境走秀,更是史無前例。值得一提的是,台灣設計師-施堉霖將與保養精品「蓓朵娜BELDORA」受官方邀請,於昨(1/24)共同參展,現場有許多知名藝人、名媛、媒體蒞臨觀賞。

來自台灣的服裝設計師-施堉霖以「10年回顧與創新三部曲」為主題,並將代表台灣意境的元素結合環境保護帶入創作中,運用「愛」、「大自然」與「意象」,轉化三部曲呈現2024藝裳雕塑,探索最真切的自我。從大自然中擷取靈感,從具象轉化為抽象,從線條幾何切面到圓融到無相自由流暢發揮創作,細節質感細膩淨化與空間虛實變化充分表現,體悟到用身、心、力打造出靜中含動剛柔相濟的軟雕塑形態創作;更象徵著設計師自身的心路歷程,期待國際能看見屬於台灣獨有的文化與故事。

除了服裝令人驚豔外,搭配服裝的妝容趨勢也是討論焦點,彩妝師們為了不同秀場設計妝容,來襯托符合服裝的風格,表現出不同女性特質。「效率保養專家-蓓朵娜BELDORA」從許多國際著名保養品牌脫穎而出,成為台灣唯一受到 IMG紐約時裝週官方指定使用的保養精品品牌及贊助商。「效率保養專家-蓓朵娜BELDORA」繼風靡巴黎時裝週後,再次征服紐約時裝周!品牌以「綻放美力,隨你所欲」為品牌核心,希望藉著由內而外所散發出來的自信美,進而傳達女性獨立自主的特質,並將其精神讓帶進時裝秀,讓台灣的品牌站在世界的舞台發光。

紐約時裝週 台灣唯一官方指定使用保養精品「蓓朵娜BELDORA」。圖/業者提供

而此次的線數位線上實境大秀開場更請到「蓓朵娜BELDORA」年度代言人,新銳「療癒女聲」楊淨宇開場獻唱,感動全場。楊淨宇也分享心情:「真的很興奮,我很喜歡接觸不同領域的挑戰,從沒想過自己能參與這麼盛大的時裝周!非常感謝蓓朵娜開啟了我很多人生不同的體驗。」她更選唱〈Fly me to the moon〉,提到:「這次施堉霖設計師的作品想強調的是『愛、大自然與意象』,歌詞如同在這世界探索愛的真理,這次選唱的版本比較Jazz,也是希望能在開場時放鬆大家的心情。」她更分享過年後會開始籌備新單曲,更將舉辦第一場演唱會,預計作品在上半年將跟大家見面。

活動現場「蓓朵娜BELDORA」創辦人—Paul老師也特別到場見證這重要的時刻,他分享:「很高興蓓朵娜這次可以一同參與IMG紐約時裝週數位線上秀。成為時裝週唯一指定使用的保養品。蓓朵娜之前在巴黎時裝週也是備受矚目,我們希望延續蓓朵娜的精神:世界的美好,來自於每一個女人所散發出的自信笑容。本次參與大秀的國際頂尖模特兒,不管是保養或妝前隔離都是使用我們的系列商品,每個人臉上都露出驚喜開心的表情,給予我們很大的鼓舞,也讓更多人知道蓓朵娜產品的好用與用心,讓蓓朵娜站在世界舞台發光!」而未來「蓓朵娜BELDORA」也將繼續帶著理念跨界更多不同的企劃,期望在新的一年做出更多突破。