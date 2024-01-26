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紓解2024台灣燈會車潮 增700停車位 增闢免費接駁車

  • 中時即時 洪榮志
台南市政府將於2024台灣燈會安平燈區假日期間增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場，以及開放清水路兩側路邊停車，總計約可再提供約700席小客車停車位。（交通局提供／洪榮志台南傳真）
台南市政府將於2024台灣燈會安平燈區假日期間增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場，以及開放清水路兩側路邊停車，總計約可再提供約700席小客車停車位。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

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2024台灣燈會安平燈區即將於2月3日啟燈，為擴增停車容量，台南市政府與高雄港務公司洽商後，除將於燈會假日期間開放安平港環港道路提供接駁車通行外，市府交通局也增闢南區清水路周邊臨時停車場約700席小客車停車位，以及增開免費快速接駁車，歡迎從台86快速道路及台17線北上車輛多加利用，不需進入市區及減少尋找停車位的時間，即可輕鬆遊逛安平燈區。

交通局長王銘德表示，經再盤點燈區周邊合適空間後，將於安平燈會假日期間，增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場，以及開放清水路兩側路邊停車，總計約可再提供約700席小客車停車位。

此外，搭配燈會期間假日上午9點至晚間12點增開的免費接駁車路線，港務公司也已同意開放該路線接駁車可行駛安平港環港道路，不僅可提升接駁車行駛效率，還能有效減輕台17線中華西路段的交通負擔。

王銘德指出，預期燈會假日期間會有大量利用台86快速道路，以及從高雄以南利用台17線北上車輛專程前來安平燈區賞燈，增闢南區清水路周邊臨時停車場可適時將車輛攔截在外圍，除避免增加安平區的交通負荷外，民眾也可節省進入市區及尋找車位的交通時間，再加上停車後即可搭乘行駛安平港環港道路的快速接駁車路線，相信會是方便又快速抵達安平燈區的最佳方式，歡迎賞燈民眾多加利用。

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