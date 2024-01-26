《產業》新北金山凱悅渡假酒店 預計Q3迎賓

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【時報記者林資傑台北報導】興富發(2542)集團投資興建、委託凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corpoation）經營管理的「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），預計將於2024年第三季迎賓，成為全台首間凱悅品牌度假酒店，期許能為北台灣旅遊市場注入新樣貌。

新北金山凱悅渡假酒店位處新北市金山區環金路，距離知名的金山老街僅需5分鐘車程，香火鼎盛的金山財神廟、中角灣衝浪基地、朱銘美術館、以及擁有國內外旅客喜歡的「女王頭」景點的野柳地質公園，亦僅須15～20分鐘即可到達。

看好金山地區依山傍海的地理位置及豐沛的溫泉資源，凱悅酒店集團特別選擇首度進入台灣市場的「凱悅」（Hyatt Regency）品牌、並以渡假酒店形式呈現，期待能讓每位旅客感受到凱悅「值得信賴、平易近人與寬廣的視野」的獨特品牌個性。

新北金山凱悅渡假酒店設有211間客房及套房，以和洋禪風結合大地色系設計，基本房型15坪起跳，可輕鬆應對常見的家庭房需求。每間客房均有陽台、並規畫專屬溫泉池，可遠眺陽明山景、並在房內盡情享受泡湯樂趣。

此外，新北金山凱悅渡假酒店設有分居2個樓層的男女大眾湯，單層規模達140坪，住客可免費使用，用餐及純泡湯旅客也能付費使用。酒店也設有健身房、頂樓泳池及凱悅悅趣營（CAMP HYATT），將打造兒童專屬遊樂區域，未來將提供多元化服務，吸引親子客層。

餐飲方面，新北金山凱悅渡假酒店設有大廳酒吧、外賣商品櫃及1間全日餐廳，並提供隱密的中式包廂與鐵板燒包廂，可享用中式桌宴或日式鐵板美饌。宴會空間則規畫可容納35桌中式桌宴的大型無柱宴會廳，商務或家庭聚會皆宜。

新北金山凱悅渡假酒店期許透過豐富完整的設施，讓入住旅客都能擁有美好舒適的旅程。酒店目前正積極招募人才，現階段主要招募中階主管，預期可在春節後陸續到任。酒店預計在第二季於金山當地舉行招募會，吸引在地有志投身於旅館飯店業的人才。