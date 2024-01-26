新北高工停車場下周一試營運 民眾可免費停一個月

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為解決土城海山捷運站附近停車需求，新北市跨局處合作推動停車場建設，工程總經費約6億元，闢建地下3層停車場，提供217格汽車停車位、733格機車停車位，並委託新工處配合新北高工運動場改建計畫，回饋學校運動場地及設施，新北市長侯友宜今（26）日宣布，土城區新北高工地下停車場將自29日起試營運，讓民眾免費停一個月。

侯友宜上午前往新北高工地下停車場視察，他表示捷運海山站每日進出人口近4萬人，且新北高工地下停車場離海山站很近，因此市府規畫地下停車場，為優化接駁轉乘環境，把沿路的交通安全做到位，停車場也完全智慧化增加辨識度，市府特別回饋學校籃球場及運動設施，讓學生有好的體適能環境。

教育局長張明文指出，一樓新建3座有頂蓋的風雨球場和1.5座戶外空間球場，除提供民眾停車空間外，也大大提升校園運動設施設備品質。交通局長鍾鳴時表示，市府團隊並改造停車場周邊交通環境，包括增設YouBike2.0租賃站、留設黃線停等區及自行車區，並更新人行道地磚，全面優化捷運海山站的人本通行環境。

另外，板橋區華江一路及華江七路交叉口旁公有地，於疫情期間由工務局新工處闢建做為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，如今隨疫情解封，交由交通局規畫為板橋江翠段102地號停車場，可提供121格汽車停車位、27格機車停車位，同樣在29日試營運，開放免停車一個月。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，為提升停車場安全與服務，場內升級最新式車牌辨識系統，由AI校正快速通關後，透過車位在席系統、智慧尋車機、多元繳費系統及監控設備，提供民眾最佳停車服務；板橋江翠段102地號停車場更設置太陽光電設備，供場內照明使用，實踐永續環保理念。

土城區長周晉平表示，海山捷運站附近機車位時常一位難求，加上每天約4萬人次的旅客進出捷運站，比起開車更多的是機車或是腳踏車族，因此新北高工停車場設置的機車格多於汽車格，加上智慧型引導，讓好的設計紓解附近停車空間的不足問題。