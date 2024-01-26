康維光龍行天下玻璃藝術

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玻璃藝術家康維光，因應世俗今年是龍年，推出新五彩繽紛龍行大地。

龍年行大運，是中華兒女的共同信仰，每到龍年各種象徵龍年吉祥物紛紛出

現，最代表性的龍，在大家的心裡是吉祥的象徵。在鹿港台灣玻璃館內，有一位默默耕耘的玻璃藝術家康維光，因應世俗今年是龍年，推出新創作五彩繽紛的祥龍圖騰，如真龍降臨人間。

玻璃藝術家康維光，畢生專門研究玻璃藝術，各種玻璃生物形態，以火雕塑成各成品維妙維肖。在傳統十二生肖，每一年輪到生肖中，康維光都會推出該年的生肖玻璃藝品，今年是龍年，以龍為主體，自己的藝術思維，雕塑成各式各樣的五彩繽紛龍行大地。

康維光在台灣玻璃館負責人林肇睢邀請下，長期在台灣玻璃館創作玻璃藝術精品，在千種玻璃藝術精品中，以十二生肖中受到大家的肯定與讚賞，今年龍年在鹿港台灣玻璃館內，特別研發許多不同的龍，讓人感受到龍年的喜悅，希望龍年行大運。

老師康維光，雖然生性開郎堅毅神情，但其背後其實是經歷了一段辛苦的歲月，雖然身體不方便，且經歷許多常人無法接受的痛苦，仍然往肚裡吞，儘管如此，康維光曾經幾次想過，要放棄自己的人生，為了家裡生計，只能咬緊牙關，再苦也要繼續撐下去，而且更加勇往直前永不放棄的精神，默默告訴自己：別人可以，我一定也可以，努力為自己的人生奮鬥。

現今老師康維光的作品愈趨精緻，甚至到國外參展，雖然身體上的不更，不能阻礙康維光在創作上勇往直前的初心，擅長於製作熱塑玻璃，經過他巧手，各種栩栩如生的小動物就誔生了，除了十二生肖外，藝品琳琅滿目，更順應客戶的需求，指定創作玻璃藝術精品現場製作，或少量多樣化，展現真功夫，讓人感受到藝品付予的新生命力，讚不絕口。