旅行業呼籲訂罷工預告期 勞長：行使爭議權將有更大障礙

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桃園市機師職業工會近日取得對長榮航空的罷工權，並公告2段警戒時間分別為春節及清明連假期間，有旅行業者呼籲應訂定罷工預告期，對此，勞動部部長許銘春今天在春安勞檢會後受訪時表示，罷工預告期各界歧見很大，不容易有共識，但台灣的罷工規範相對國外嚴格，要調解不成立、投票通過後才可以罷工，已有罷工預告效果，如果再增預告期，會對行使爭議權構成更大障礙。

雖然目前依勞資爭議處理法工會毋需預告罷工，但依《民用航空運輸業管理規則》規定，航空業者應揭露勞資爭議進程及消費者權益保護措施，如長榮航空在其「消費者權益保護相關訊息」就指出，桃園市機師職業工會已於1月22日公告取得罷工權，並於1月25日公告兩個罷工警戒區，因相關勞資爭議尚在進行協商中，暫不影響本公司相關航班之正常運作。

「罷工不是目的，而是讓勞資雙方達成共識的手段」，許銘春說，針對長榮勞資雙方近日的協商沒共識但有進展，31日還要持續協商，希望雙方針對爭議點做實質的溝通，並提出雙方的方案，呼籲勞資雙方瞭解大眾運輸是國人重要工具，協商時換位思考、各讓一步，讓爭議盡速落幕，讓國人可以在春節時順利出國或返國。

許銘春指出，曾就罷工預告期徵詢過相關團體、學者專家的意見，但其實歧見很大，不容易有共識，且台灣的罷工規範嚴格，需要經過調解不成立、投票過會員半數才可以罷工權，國外並沒有類似規範，是否直接援引國外規定訂預告期還要徵求各界意見仍要審慎，台灣罷工需要經過冗長的程序，如果再加罷工預告期，對勞工行使爭議權可能會有更大的障礙。