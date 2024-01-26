護理師今年恐缺2.4萬人 專校聯盟盼擴大五專招生名額

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我國正面臨護理人才不足的困境，今年缺口恐達到2.4萬人。113年全國大專校院校長會議於26日在台中舉行，專科學校教育聯盟為此提案，建請教育部擴大五專招生名額，以解決國內護理人力嚴重不足問題。教育部回應，護理人力培育以學士為原則，故五專每年核定招生名額以不增加為原則。

專科學校教育聯盟表示，目前我國五專護理科學制，是護理師穩定可靠的教育系統，其中「5＋2方案」更能增加五專學生就業率。

專科學校教育聯盟援引國家衛生研究院的推估數據，台灣今年護理師將短缺1萬5964人至2萬4447人，若能推行「5＋2方案」，並擴大五專招生名額，可以緩解國內護理師人力不足的燃眉之急。

專校聯盟建請教育部擴大五專招生名額，並提出兩個辦法，專科學校若有寄存名額，先回復給學校，並調整至護理科招生名額，並在專科學校總量管制內，准予調整名額到護理科的招生名額。

教育部回應，國內護理人力短缺，主因是職場環境因素，並非人力培育不足，衛福部在去年9月已經提出12項護理人力整備策略計畫，增加護理學士班10％招生名額，考選部也將護理考試從每年2次增加為３次，應屆考生率取率從之前18％提升到38％，加上現在護理人力培育以學士為原則，故五專每年核定招生名額以不增加為原則。

教育部指出，已經研議護理類「產學攜手合作計畫專班」辦理方式，透過外加名額及和醫療院所合作規劃契合式課程等方式，增進五專畢業生一邊就業、一邊進修需求。