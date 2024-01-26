重機騎公園當練習場 「翹孤輪」撒野 斗六公所不忍了

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一名重機騎士20日晚間9點多騎重機到斗六膨鼠森林公園，把草坡、沙坑當越野練習場，還「翹孤輪」，25日又重蹈覆轍騎車撒野，把公園內大人、小孩都嚇到，斗六市公所將對該名騎士提告違反公共安全、毀損公物，並要求照價賠償被破壞的設備。

斗六市公所打造膨鼠森林公園及金瓜鼠公園，公園內有滑草坡、極限運動練習場、沙坑涵管等設施，步道動線完善，外縣市民眾也慕名前來，是雲林縣人氣最高公園，每日平均約1200人進場，假日約6000人次，辦活動則多達上萬人。

斗六市公所上周即接獲投訴一名騎黃牌重機的騎士晚上9點多在膨鼠、金瓜鼠2公園內練車1小時，25日晚間8點半該騎士又再犯，當時場內還有不少小孩及大人，唯恐被撞上而不敢靠近。

斗六公所調閱監視錄影帶查證屬實，該騎士把沙坑、草坡、步道當越野練習場，動輒「獨輪」騎行，路面留有輪胎痕，地墊也被油汙染黑，決定報警抓人，要求賠償恢復場地。

斗六公所指出，該重機騎士不僅違反公共安全且毀損公物，離去時還前後各載1名幼兒未戴安全帽，不能姑息，估計修復費用約10萬元。

斗六市公所的久安籃球場不久前也被機車騎士當獨輪練習場，把全新的籃球場地面刮壞，賠償8萬元修復。

2年前也曾發生4名雲科大學生凌晨1點多結伴玩殘膨鼠森林公園的旋轉塔，公所逐一通知家長關懷小孩的行為，並要求學生寫悔過書。