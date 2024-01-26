《其他電》漢科再飆新天價 2024展望樂觀

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【時報記者林資傑台北報導】廠務系統整合服務廠漢科(3402)2023年營運在市況修正逆風下持穩、營收改寫次高，並對2024年展望樂觀看待。漢科股價自11月中起震盪走升，今（26）日放量勁揚6.78％至80.3元，再創上櫃新天價，截至午盤維持近6％強勁漲勢。

漢科2023年12月自結合併營收4.52億元，雖月減0.46％、降至近3月低，仍年增達24.33％、改寫同期新高。第四季合併營收13.61億元，季增達25.79％、年增達18.1％，改寫歷史次高。累計全年合併營收44.38億元、年減7.1％，仍創歷史次高。

漢科先前法說時表示，2023年為半導體庫存調整年，部分客戶建廠速度放緩，經濟成長呈現U型遲緩復甦，但總體市場規模仍具龐大商機。受客戶資本支出及建廠進度減緩影響，對漢科營運雖是挑戰的一年，但在努力下仍繳出不錯成績。

漢科總經理謝清泉表示，公司接單客戶產業應用多元，儘管去年建廠進度有所放緩，但客戶建廠需求仍在，公司續接獲許多擴廠訂單，並設立日本及美國子公司超前布局，強化在地化動能。同時，公司朝自製廠務設備多角化發展，預期效益可望逐步顯現，挹注營運動能。

展望2024年，隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。謝清泉表示，漢科將持續積極配合客戶投資計畫，以繼續提升公司優勢，認為亮麗業績仍可期。

謝清泉指出，因應建廠等資本支出需求，漢科營運會較客戶提早1季到半年顯現。由於5G、HPC、AI、車用、物聯網等應用都離不開半導體產品，故對未來市場需求仍非常樂觀，預期若客戶需求在下半年逐步好轉，漢科可能首季就要開始忙碌，對今年展望樂觀看待。