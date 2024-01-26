彰化尾牙吉時啟動新船入港儀式 船主豪撒1公噸喜食

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彰化縣線西鄉漁民黃超群捕撈烏魚大有斬獲，今天他訂造多時的的新船從宜蘭南方澳駛回線西塭仔漁港，為了與親朋好友分享喜悅，新船進港時向岸邊聚集的群眾撒下總計1公噸的麻糬、包子、糖果及餅乾，場面熱烈。

泛宅浮家三十載，乘風破浪一萬里！這場別開生面又喜氣洋洋的新船啟航進港儀式今天上午在線西塭仔漁港舉行，為迎接新船「泓泉168號」進港，塭仔漁港派遣1輛漁船到港外迎接，新、舊兩船一同進港，象徵吉利的成雙成對，岸邊還準備的7門水炮，依序點燃，歡迎新船進港。

在逾百名守候在岸邊的群眾引頸企盼下，新船緩緩靠岸後，船上的工作人員隨即開始撒下麻糬、包子、糖果及餅乾，有人打開雨傘接，還有人拿來大塑膠籃裝盛，沒幾分鐘就把籃子裝得滿滿的。

泓泉168號船主黃超群指出，新船的相關儀式就是在進港時會撒麻糬、包子、糖果及餅乾等，分享喜悅及祝福給大家，總共準備了1公噸麻糬、包子、糖果及餅乾等喜食，希望親朋好友們都感到這份歡喜。

黃超群說，這艘船的造價約3200萬元，為了買船已經籌畫準備了好多年，今天終於美夢成真。新船在安全性及配備都提升許多，光是雷射系統就安裝了兩部。

船主黃超群的父親黃智仁表示，新船入水活動熱鬧的場面預祝船主賺大錢，他這輩子第1次參與新船入港，很感謝親朋好友來參加，糖果、餅乾、包子、麻糬拿越多，福氣越多，中午還有平安餐。

黃智仁指出，這艘船是在宜蘭南方澳打造的，剛好在今天尾牙這天的吉時駛回彰化線西塭仔漁港，大家順便吃個便飯。他的大兒子黃超群今年烏魚抓了不少，他們父子共抓了2萬多尾烏魚。

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