應曉薇接任亞洲格鬥總會董事 籲體育署重視綜合格鬥

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台北市議員應曉薇長年為MMA綜合格鬥運動在國內外推廣，2023年成功促成台灣國家隊，在泰國曼谷拿下綜合格鬥亞錦賽台灣首面金牌，共獲1金1銀4銅佳績，而應曉薇日前正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，未來將兼負管理東亞地區綜合格鬥事務；應曉薇呼籲，體育署需要重視綜合格鬥在國際的爆發力。

對於成為亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，應曉薇直言感謝肯定，深知此職務任重道遠將全力以赴，同時也為台灣選手喝采，因為這不僅意味著台灣的MMA綜合格鬥運動發展，同時也將因此獲得亞奧會更多的協助；她說，自己與全體夥伴的耕耘得到亞奧會45個國家或地區奧委會的認同和支持，「這是歷經7年的不斷努力，台灣綜合格鬥終於在亞洲站穩屹立不搖的地位。」

應曉薇表示，格鬥選手想在格鬥舞台放光，乃至為國爭光，最禁不起的就是與歲月拔河，因此自己與格鬥夥伴的努力腳步不會停止，栽培年輕選手，重用擂台經驗豐富的選手會雙管齊下，有信心能讓綜合格鬥在未來的國際比賽保持優秀成績。

應曉薇同時也呼籲體育署需要重視綜合格鬥在國際的爆發力，面對各個國家尤其亞洲地區爭取辦理各大型賽事，面對近年來最偉大的運動之一MMA綜合格鬥已是擋不住的體育風潮，期盼台灣也要提早佈局，才能繼續站穩台灣綜合格鬥在國際的地位。

「WOTD-ETD11」周日將在紅館「台北體育館」熱血開戰，28日海陸悍將胡傑善將對決「暴風」青柳克明；對於由綜合格鬥協會與武界體育攜手舉辦的WOTD系列賽事，應曉薇表示，自2017年登場以來，已陸續挖掘「影子」吳仲凱、青柳克明、李育昇等知名悍將，也不斷邀請來自香港、菲律賓、美國、馬來西亞等各國高手來台參賽，刺激國內格鬥選手實力不斷成長，「自己對綜合格鬥充滿熱血，就像李小龍天天上身，非常開心看到年輕人對於格鬥運動的持續關注。」