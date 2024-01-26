AI虛累累 台股失守萬八 「這檔」一日登千金 13檔展笑顏

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台股今（26）日開低，雖然一度由黑翻紅，觸及18,092.85點，但大部份的時間均在萬八上下震盪，收盤報17,995.03點，下跌7.59點，跌幅0.04％，失守萬八大關，成交量2,539.58億元。

台積電成穩盤要角，上漲+0.31％，收在644元，聯電或受合作對象英特爾股價大跌的拖累，收盤下挫4.78％，股價跌落50元，收在49.8元，而連帶被英特爾掃到的AI PC與AI相關概念股日子也不好過，華碩、宏碁、技嘉、微星等收跌，緯創、廣達、仁寶、和碩、英業達、迎廣、優群、茂達、鈺太等也全數向下。

新同學LINE Pay連加網路威力無法擋，以每股348元登錄興櫃第一天，盤中最高飆到1,030元，成了一日千金股，驚人漲勢引發熱議，不少人紛紛「1股參戰」，零股追價買盤強勁，同屬第三方支付的綠界科技也被推升至漲停作收。

被新壽資議題追著跑的新光金由黑翻紅，小漲0.58％，包括富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、玉山金、元大金等金融股也都上向。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有浪凡、太空梭、研通、杭特共13檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，塑膠類股及油電燃氣類股表現亮眼，漲幅分別為1.57％、1.03％，電腦/周邊設備類股表現疲軟，下挫2.25％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔4％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為浪凡（6165）、太空梭（2440）、泰金寶-DR（9105）、皇昌（2543）、宏致（3605）、憶聲（3024）、世芯-KY（3661）、東華（1418）、立積（4968）、瀚宇博（5469）。

今日上市有11檔股票4.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為世界健身-KY（2762）、神基（3005）、大山（1615）、大量（3167）、歐格（3002）、勤誠（8210）、美德醫療-DR（9103）、聯電（2303）、迎廣（6117）、仁寶（2324），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、群創（3481）、泰金寶-DR（9105）、緯創（3231）、宏碁（2353）、英業達（2356）、仁寶（2324）、昆盈（2365）、海華（3694）、中信金（2891）。

上櫃有13檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為昱展新藥（6785）、杭特（3297）、研通（6229）、元勝國際（4419）、哲固（3434）、天鉞電（5251）、昇銳（3128）、綠界科技（6763）、英濟（3294）、威潤（6465）。

今日上櫃有13檔股票有5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為順藥（6535）、力麗店（5364）、富晶通（3623）、凱碩（8059）、亞電（4939）、華義（3086）、業強（6124）、慕康生醫（5398）、信驊（5274）、榮群（8034）。

上櫃成交量前10名個股依序為振發（5426）、尚立（3360）、倍微（6270）、擎亞電子（8096）、富晶通（3623）、元太（8069）、神盾（6462）、新復興（4909）、台星科（3265）、堃昶（6265）。