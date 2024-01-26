迎黃色小鴨 漢來美食推專案

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2024年高雄燈會「Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」將於1月27日至2月25日期間，展出睽違已久的巨型黃色小鴨，為了歡迎這位闊別10年再度造訪高雄愛河灣的重量級嘉賓，漢來美食旗下的餐飲品牌也推出一系列的「黃色小鴨」專案，讓消費者在年節期間不僅能欣賞小鴨的風采，更能在高雄漢來大飯店內品味美食的饗宴。

隨著寒假和春節假期即將到來，許多家庭已開始著手規劃旅遊和聚餐行程。位於漢來大飯店大廳的「糕餅小舖」特別推出3款獨特的黃色小鴨主題點心，包括甜而不膩的「鴨香寶栗香蛋糕」、色彩繽紛的「開心鴨夾心餅乾」（巧克力／草莓／原味），和口味層次豐富的「小黃鴨焦糖海鹽慕斯」，透過美味的甜點，讓黃色小鴨帶來的幸福療癒感從視覺延伸到味覺。此外，「大廳酒廊」也推出黃色小鴨主題下午茶套餐，內容包含各式各樣可愛又美味的小鴨造型甜點，有小黃鴨焦糖海鹽慕斯、開心鴨夾心餅乾、迷你小漢堡、可麗露以及莓果堅果塔，期間限定甜蜜價580元，來美食APP會員憑優惠券還可享套餐8折的特別優惠。

而漢來大飯店10樓的「紅陶上海湯包」、「精緻海鮮火鍋」和「翠園粵菜餐廳」則在這段期間推出專屬黃色小鴨的用餐優惠，消費者只需出示與高雄愛河灣黃色小鴨的合照，即可享受用餐95折優惠。此外，11樓的「PAVO餐酒館」則是出示與黃色小鴨合照，可享原創調酒買1送1優惠。

而有高空美景的45樓「焰 牛排館」在活動期間特別於精緻沙拉吧供應獨特的小鴨造型甜點，讓民眾能夠前往賞鴨時，順便來場冬日的美食之旅。