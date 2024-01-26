領錢好過年 9筆給付這2天發放 最高近10萬

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過年前領錢！9筆這2天發放 從4千元到近10萬都有 最多人領得到是這一項

【旺得富理財網 王順泉】距離春節長假只剩8個工作天，勞保、國保等9項給付，將於30日、31日入帳，包括勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付等。

據勞保局最新統計，2023年11月領取勞保3大年金給付，總人數達178.4萬人，領取總金額333.1億元，平均每人領取18672元。

其中，領取老年年金人數達173.1萬人，總金額326.4億元，平均每人領到18856元；遺屬年金4.8萬人，平均每人12796元；失能年金4942人，平均每人11211元。

國民年金保險老年年金給付，11月請領人數達141.9萬人，請領總金額55.7億元，平均每人領到3924元。遺屬年金則有12萬人領取，總金額4.97億元，平均每人領取4142元。

國民年金保險喪葬給付核付873人，核付金額8556.8萬元，平均每人領取98016元。

勞保局春節前各項給付入帳日期如下：

1月30日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)

1月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。