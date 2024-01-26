房市利多延燒、市場安了？他曝「這風險」：當心市場反噬可能

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新版青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）於2023年8月上路，牽動房市買氣，可說是市場利多且延燒至今，央行最新公布2023年12月份5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華南銀、一銀）新增房貸金額為989.55億元，創下統計以來的單月新高紀錄，月增93.93億元；另外12月新增房貸利率2.079％，月增0.008個百分點。住展雜誌發言人陳炳辰表示，確實如同央行統計，由新青安與年底建商盈餘認列交屋潮帶動數據，不過仍要提醒買方須留意過度槓桿的風險。

2023年12月份5大銀行新增房貸金額為895.62億元989.55億元，創下統計以來的單月新高紀錄，月增93.93億元、月增率1成左右，已連續五個月都為正成長。至於12月新增房貸利率為2.079％，月升0.008個百分點，央行經研處官員指出，主因是部分地區交屋時間在年底，且貸款對象的地區別利率偏高，使利率上升，但僅是微幅上升，並非出現趨勢上較大變化。

央行經研處官員說，因新青安帶動買氣、首購買方進場，提升交易量，另外年底適逢購屋旺季以及有交屋潮挹注，都推升房貸數據表現。

此外，12月份新青安貸款就高達360.99 億元，占五大銀行新承做房貸比重36.48％，占比頗大，可見得新青安的威力與誘因，房市剛需強勁。而2023年全年新增房貸年增率為8.4％，不過與2021年年增率12.6%以及2019年年增近2成相比，2023年未創高，顯示房市沒有過熱，央行將持續觀察房市情況。

陳炳辰指出，確實如同央行的統計數據，由新青安與年底建商盈餘認列交屋潮帶動數據，同步表現在移轉棟數上，今（2024）年新青安威力將延燒，建商見世態明朗將見推屋量體，加上如低首付、建商貸的刺激，房市將持續有感回溫。

不過陳炳辰提醒，資金匯聚力道不算強韌，依舊有地緣政治的聯想，房市變數仍存，對於資金實力不算穩健的民眾，「須留意過度槓桿的風險，包括長期持有成本、壓縮轉手價差等，勿忽視市場反噬可能性」。