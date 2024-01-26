《台北股市》櫃買指數去年漲近3成 領先亞洲、全球第3

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃買市場去年在全球經濟逆境中表現不俗，112年底櫃買市場指數年漲幅達29.76%，位居亞洲主要證券市場第1名，在全球主要證券市場中則排名第3名，展望今年，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，雖然今年全球金融股市變數仍多，若下半年開始降息，搭配企業基本面好轉，有助於活絡金融股市。

112年全球經濟持續從新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等衝擊中復甦，在全球通膨降溫、美元持續走弱、國際原油價格下跌、美國及其他央行有望降息等因素的推動下，國際主要證券市場指數多呈上漲格局，櫃買市場雖然面臨許多挑戰，但在配合主管機關政策，並展現高度韌性下，櫃買市場價量齊揚，繳出一張不錯的成績單。

根據櫃買中心統計，112年底櫃買市場股價指數收在234.01點，較111年底上漲29.76%，漲幅位居亞洲主要證券市場第1名，在全球主要證券市場中則排名第3名(僅次於美國費城半導體指數漲幅64.90%、Nasdaq指數漲幅43.42%)；112年上櫃股票成交日均值704.91億元，較111年成長16.55%為歷年之次高。

展望今年，陳永誠表示，金融股市必須有好的企業及基本面才會有好的表現，今年全球經濟產業仍有許多變數，包括何時降息、供應鏈移轉順不順等，現在看起來，產業經營環境有改善，若下半年開始降息，搭配企業基本面好轉，有助於活絡金融股市。