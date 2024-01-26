中國中信金融資產今日掛牌 中國華融成為歷史

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由中國華融更名而來的中國中信金融資產於26日掛牌。

同日，中國中信金融資產管理股份有限公司（前稱中國華融資產管理股份有限公司）發公告表示，有關變更公司名稱及修訂公司章程的決議案已在該公司於2023年12月15日召開的臨時股東大會上獲股東批准。

該公司已取得「國家金融監督管理總局關於中國華融資產管理股份有限公司變更名稱的批准」，國家金融監督管理總局已核准該公司名稱變更為：中國中信金融資產管理股份有限公司（中文名稱），China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.（英文名稱）；以及核准該公司分公司名稱相應變更。

中國中信金融資產表示，25日公司已完成了公司名稱及公司章程在公司登記機關的變更登記及備案手續，並取得北京市市場監督管理局換發的營業執照。

近年來，中國華融持續瘦身化險，回歸不良資產主業。2022年3月，為優化國營金融資本佈局，大陸財政部擬將其持有的原中國華融24.07億股內資股向中信集團增資。2023年3月，財政部與中信集團完成上述權益變動的相關過戶登記手續，財政部持有原中國華融的股比為24.76％，中信集團持有原中國華融的股比為26.46％，成為原中國華融第一大股東。

今年1月22日，中國中信金融資產發獲利警告，經初步測算，2023年度歸屬於該公司股東的淨利潤預計在人民幣（下同）10億元至20億元之間，年比扭虧為盈。

日前，惠譽與穆迪接連下調中國四大資產公司評等。其中，中國華融長期評等被下調一級至「Ba1」，即降至非投資級（俗稱為垃圾級），評等展望從「穩定」調整至「負面」，主要受累中國房地產市場持續受壓和經濟增長放緩而導致該公司的資本狀況惡化。