破紀錄！葳格國際學校千人尾牙 總獎金500萬創新高

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葳格國際學校於昨（25）日週四晚間舉辦「紅白交鋒，共創葳格巔峰」年終尾牙饗宴，袁昶平創辦人與吳菀庭執行董事為犒勞員工一整年的辛勞，菜色加碼每人半隻活龍蝦，再祭出總獎金500萬元，人人有獎，規模突破過往尾牙紀錄！席開超過百桌，千名教職員、由家長會黃錦章總會長領軍的家長委員，以及關係企業成員都來共襄盛舉。

葳格尾牙宛如大型跨年晚會，六個校區首次組成紅、白兩個隊伍進行競賽，項目涵蓋歌唱熱舞、樂器演奏與創意變裝等，老師們各個臥虎藏龍，家長與孩子也同臺共演，親師生合作中、英文雙語呈現，高潮一波接一波；數位科技方面，節目影像整合了人工智慧技術，實現虛擬與現實世界的互動，充分凸顯作為全臺第一所Apple傑出學校（Apple Distinguished School, ADS）耀眼的軟硬體實力與多元性。

另一個亮點是為了表揚及鼓勵服務屆滿10年的員工28位；20年的員工13位，特別頒發資深員工貢獻獎水晶獎座及久任獎金。幼兒園賴厝校區的黃慧盈園長榮獲MVE（體系年度最佳員工獎），現場氣氛歡騰溫馨。

臺中市市長盧秀燕對於雙語教育高度重視。葳格國際學校為臺中最大的教育集團，在吳菀庭執行董事的帶領下，團隊不只奠基於優質的雙語教育，更積極創新，運用科技輔助教學來適應時代變遷。

袁昶平創辦人表示，AI無庸置疑是過去一整年的關鍵字，而今年的人工智慧年會，本校的李海碩總校長獲邀進行講座，葳格是臺灣唯一獲邀出席的學校。國際部則將於今年成為中臺灣唯一通過Cognia（原 AdvanceED）國際學校認證的學校。小學與幼兒園無畏少子化，入學人數皆逆勢成長的同時，葳格學子亦在全國各大賽事中取得勝利。展望未來，葳格以「葳震天下名國際，格局磅礡創輝煌」的口號，繼續追求卓越，成就非凡。