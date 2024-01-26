租金跟不上房價！他欲漲租「房客喊無力負擔」　一票房東勸勿貪：值得少賺

近年全台房價漲得兇，導致出現漲幅高於租金之情況，而影響租金收益率。一名房東在PTT上透露，自己在新北的房子許久未調整價格，月租金為1萬8千元。2年前因社區行情至少有2萬元以上，所以萌生漲租念頭，但考量租客穩定承租5年，便順勢再讓她續簽2年，待下次續約時調漲。

而最近租約到期，房客卻表示若租金漲至2萬元，她無法負擔。該房東思考，若他仍出租1萬8千元，那報酬率僅有1.6％，經過2年的時間，社區實價確實又漲了，但租金行情普遍還停留在2萬至2萬2千元之間，提升不上來，讓他評估是否該換新標的。

對此，有網友回應可以趕走租客，跟進調漲！但這番言論，引來一票房東勸阻，「才差2千就趕租客，以後別後悔」、「兼職房東做了15年以上，什麼房客沒看過！願意每月繳租都是天使了好嗎，給你一個爛房客你就飽了！有房子、有資源，便宜一點租給需要的人，我覺得不用計較太多」、「差一成沒必要漲，空租一個月，要10個月才補得回來。這還沒算摩擦成本」、「租客如果素質不錯、誠信良好，就別貪漲了吧」、「沒遇過爛房客吼？遇到一次讓你這輩子忘不了...房子整理的錢，早把你漲的差價吐出來」、「好房客值得少賺他2千」。

另有人分析想賺取高收益，投資股市還比較快，「租金會跟薪資較同步，房價不一定」、「1.6％不錯了，我房東租我只有1.2％，但我都自己出錢修繕」、「要5％收益率買定存股比較快，台灣租金投報率本來就不高，3％房租收益已經算很少」。

好房網名家林奇芬曾在專欄分析，投資房地產擁有相對穩定特性，能避險抗通膨，但也因為國內房價高漲，使租金收益率偏低，根據全球數據庫（Numbeo）2023年計算全球347個主要城市「市中心租金收益率」，最低報酬城市為中國廣州1％，其次是深圳、首爾、台北，收益率1.1％。另外台中、高雄、新竹也分別以1.9％、2.0％、2.1％入榜，台灣房東並不好當。

有許多房東會在租約將屆時告知房客調漲租金，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠也建議，雙方應在租約上表明「漲租應在租約結束前一個月就通知」及「要續租應在租約前一個月就要另訂契約」等條款。她也提醒，若雙方成為「不定期租約」，依舊要遵守一開始合意訂立的契約內容，意即房東也不可任意調漲租金，同樣必須徵得房客同意才能調漲租金。