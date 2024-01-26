迎龍年賀新歲 2024春節期間苗栗藝文活動不打烊

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2024甲辰金龍年即將到來，為嘉惠在地鄉親、歡迎返鄉遊子與各地旅客，農曆新年期間苗栗縣政府文觀局各場館的靜態展覽、及各項主協辦動態活動熱鬧輪播，包括文觀局展覽館、三義木雕博物館、公館特色館及陶瓷博物館、苗北藝文中心，苗栗火車站西站廣場等都有精采表演及展覽，歡迎大家利用春節連節同來欣賞過好年。

文觀局表示，過年期間，文觀局展覽廳維持周一休館及除夕休館一天，其他時間正常開放，春節期間展覽為第九屆「施情畫義 千動愛心」美術特展。三義木雕博物館則於2月8、9日休館2天，年初一年初五正常開放。春節期間木雕館3、4樓展覽為「台中市雕塑學會會員聯展」，展出台中市雕塑學會會員的石雕、木雕、竹雕、陶塑、銅雕等作品；地下室另有「紋新雕龍─龍年主題袖珍木雕展」，是以2024農曆年生肖「龍」為創作主題的木雕聯展。

位於公館的苗栗特色館園區於農曆春節假期，2月8、9日休館二日，年初一至年初五照常開放，推出陶藝「現地創作」活動，遊客免費體驗。陶瓷博物館並展出「苗栗陶瓷博物館典藏展」，主題為「陶．醉．瓷」，展期至113年2月29日止。

竹南鎮苗北藝文中心新年期間則有兩檔應景展覽，「萬紫千紅總是春─纏花藝術展」位於B1展覽室，以朱熹《春日》詩中的「萬紫千紅總是春」為主題，展出纏花工藝工具、工序和不同族群的傳統纏花介紹以及協會會員的個人創作、共同創作等，別外同樣位於B1的「驚奇之美─廖啟鎮蛋雕藝術展」，展示龍鳳呈祥、招財進寶、年年有餘、馬到成功、等許多春節應景作品。

苗栗後火車站西站外廣場於春節假期，初一到初五每天晚上7時至8時各項精彩表演活動輪番登場，包括有邱可芬藝術舞蹈團肚皮舞、媚力爵士樂團等。同時間，在火車站西站可以看到「金龍寶藏」閃耀整片通道，火車站東站「神龍騰躍」綻放光芒，加上苗栗市中正路沿線五彩繽紛的「龍飛鳳翔」、「花現苗栗」等佈置，讓全國朋友來到苗栗都能感受熱鬧的春節氛圍。