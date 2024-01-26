日核廢水最新排海計畫曝！取出燃料碎片「再等等」

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【中時新聞網 黃凡甄】311大地震發生後，日本福島核電廠發生輻射外洩事故，負責營運的東京電力公司計畫要在2023年度內，取出第一核電廠2號機組的熔落核燃料（燃料碎片）。不過由於原定的的作業方式執行有困難，東電昨（25）日宣布，將研究新方法，預計於今年10月前開始取出。此外，東電也公布，會在2024年度將約5.46萬噸核處理水分7次排放入海。

福島第一核電廠從去（2023）年8月底開始將核處理水排放入海，至今已排放3次、每次排放量約為7800噸，並將在今年2月下旬排放第4次。

據日媒共同社報導，東電25日宣布2024年度（4月至隔年3月）的核處理水排放計畫，預計分成7次執行，總計將約5.46萬噸處理水排入海洋，排放氚濃度總計約14兆貝克。

據了解，迄今3次核處理水排放期間，東電每天在核電廠3公里海域內、10個監測站點執行海水氚濃度分析，結果皆符合排放目標。

不過，核電廠的除役作業卻不如預期順利。相關人士透露，東電最初計畫使用機械手臂來取出反應爐的燃料碎片，但由於現場堵塞物堆積嚴重，導致機械臂無法伸入，東電將改變作業方式，但須先經過原子能委員會同意。

讀賣新聞報導，福島第一核電廠1到3號機組中，總計約有880噸燃料碎片，是整個除役計畫的最大難關。受到疫情等原因影響，取出作業至今已延期3年，最新目標是從今年10月展開。東電強調，這將不會影響核電廠在2041年至2051年左右完成除役的計畫。