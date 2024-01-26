你設的密碼安全嗎？專家公布2024「高危」15組密碼

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【中時新聞網 栗筱雯】許多網站、應用程式定期要求用戶更新密碼，不少人喜歡用簡單好記的數字或英文字彙充數，這等於讓網路駭客能輕鬆擊破防線竊取機密或敏感個資。資安專家公布2024年最容易遭破解外洩的15組常見密碼，倘若你也用了這些密碼，最好立即著手更換。

英國《每日郵報》25日報導，美國資安專家衛斯（Jason Wise）說，為了確保資安不受侵害，安全的密碼很重要，密碼愈獨特，破解難度愈高。簡言之，務必避免使用最常見、最明顯好猜的密碼組合。

衛斯建議，出生日期、與自身關係密切親友的姓名、運動隊伍名稱、城市名稱、食物名稱，都是很常見而且很好猜的密碼，很容易透過公開資訊查到，最好別用於密碼設定。

他指出，現代人生活各大環節很難擺脫密碼使用，想個簡單好記的密碼，或各項服務通用單一一組密碼，這種心態不難理解，有趣的是，多數人知道自己使用的密碼強度不夠，卻繼續使用好記的低強度密碼。

衛斯強調，倘若讀者目前使用的密碼出現在下列15組很多人經常使用的選項之中，應該立即更換。這15組高危密碼包括：123456、123456789、admin、Qwerty、welcome、Password、Password1、p@ssw0rd、12345、Qwerty123、1q2w3e、12345678、111111、1234567890、Q2w3e4r5t。

衛斯說，解決方案就是使用隨機密碼產生工具，例如LastPass、KeePass、NordPass、RoboForm與Dashlane，這些都是很受歡迎的密碼產生器。這類工具產生的隨機密碼很難記，這時可以考慮搭配使用密碼管理員（password manager）程式輔助保管、記住各個密碼。