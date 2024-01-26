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謝沅謹來了！ 命理學家曝龍年開運秘訣 明赴台中免費報你知

  • 中時即時 陳淑娥
謝沅謹以磁場、環境等科學方式，將易經、堪輿風水融入生活廣泛運用。（葫蘆墩文化中心提供）
謝沅謹以磁場、環境等科學方式，將易經、堪輿風水融入生活廣泛運用。（葫蘆墩文化中心提供）

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農曆春節即將來臨，許多人希望龍年好運一整年，都會請教命理專家指點。台中市葫蘆墩文化中心27日特別邀請知名命理專家謝沅謹以《民俗文化與生活》為主題，分享各種開運方式及簡單住家擺設，讓大家2024年探得先機，金龍進家富滿堂、事事平安呈吉祥，有興趣的民眾千萬不要錯過。

葫蘆墩文化中心表示，謝沅謹擁有深厚家學淵源，師承中華堪輿道派，自幼接受雙親指導研習易經、風水、堪輿，鑽研命理五術四十多年，經常受邀於電視節目及國際各大媒體講解中國傳統民俗文化與風水命理，並出版數十本相關專業著作，連續8年銷售排行榜冠軍。

本周六《民俗文化與生活》講座中，謝沅謹以中國古代預言奇書「黃帝地母經」為引，以磁場、環境等科學方式，重新詮釋傳統中國民俗風水命理理論的由來，將易經、堪輿風水融入生活廣泛運用，透過淺顯易懂的提點布置招財和開運居家風水，讓大家趨吉避凶、進財納福。

謝沅謹曾於受訪中表示，風水強調的是「自然」，在古代，如果房子濕氣太重，會產生很多細菌、黴菌，住屋裡的人健康容易受影響，透過這些智慧的累積，就成了風水的學問，而生活環境的風水，講究環境動線、氣流通暢，自然可以事半功倍，他希望藉由分享風水密技、詳細專業的風水建議，傳達正確傳統民俗知識。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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