SCFI結束連八紅！美線續揚、歐線轉弱 長程航線年前分道揚鑣

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美線續揚、歐線轉弱，長程航線年前分道揚鑣，上海出口貨櫃運價指數SCFI今（26）日最新報價2,179.09點，下跌60.52點或2.7％，結束連八周漲勢、翻黑轉跌，主要受到歐洲線、地中海線持續修正，每20呎櫃運價下跌5.58％、4.03％拖累，反觀美國線運價挺住，美東、美西線每40呎櫃分別上漲2.13％、2.41％。

紅海危機持續延燒，但外媒傳出中國大陸已開始「施壓」伊朗，協助遏制胡塞武裝在紅海針對來往船隻的襲擊。業界表示，除了美國要求中國大陸介入，中國大陸曾連續多年為居蘇伊士運河最大客戶，並投資埃及碼頭等，也有自身經濟利益考量。

除此，亞洲年前雖然出貨持續，貨代業者透露，主要集中在1月，2月訂艙減少，在農曆年期間或年後，陸續有歐洲線船隻回到亞洲，目前一些航商降價囤貨，準備過年期間與年後2～3周出貨，是拉低歐洲線、地中海線運價的原因之一。

本週美國線漲幅也收斂，貨代業者研判，與逼近亞洲過年出貨遞減有關，THE聯盟今（26）日通知暫停收取旺季附加費約600美元，將反映在下周運價走勢。

根據SCFI最新報價，上海到美西線每40呎櫃運價4,412美元，上漲92美元、周漲2.13％；美東每40呎櫃運價6,413美元，上漲151美元、周漲2.41％。

上海到歐洲線每20呎櫃運價2,861美元，下跌169美元、周跌5.58％；到地中海每20呎櫃運價3,903美元，下跌164美元、周跌4.03％。