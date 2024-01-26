川普若贏是利多利空？PIMCO債券專家點出一關鍵：債市買點到

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美國今年進入大選年，前總統川普民調領先現任總統拜登，若川普當選是利多還是利空？債市專家PIMCO核心策略投資長Mohit Mittal 26日來台時表示，預測大選結果不是件易事，更何況現在言之過早，但可確定的是，美大選年市場就會有波動、「有波動就有機會」，未來川普若是當選就要看他祭出的政策與現在執政黨的差異，可能會影響國防、綠能、貿易等各方面，要分析政策差別才知道投資機會。

Mohit指出，總統大選只是短暫影響，長線還是要看通膨、經濟數據，他認為，未來美國經濟不管軟著陸、硬著陸，債市都有甜頭。PIMCO預期美經濟「軟著陸」機會大，若目前的經濟態勢持續下去，債券基於目前的初始殖利率水準，有機會締造類似股票的報酬，倘若經濟陷入衰退、硬著陸，降息幅度就會加大，債券表現也可望優於股票；而即使通膨再度升溫，高初始殖利率可望為債券帶來緩衝。

Mohit認為，今年比去年更接近降息時點，未來18個月美聯準會降息機率大，PIMCO預估最可能落在今年6、7、8月，若是美經濟軟著陸，降息幅度會在150至200點基準點，若經濟陷入衰退，則降幅恐在300個基準點以上，不論哪種情境，債券都提供比現金高的殖利率，值得現在先鎖定。

Mohit指出，目前許多債券都出現低於史上平均價位，像「美國核心債券」包括：美國政府、政府相關企業、或主要企業所發行的債券；「全球綜合債券」包括：各種全球投資等級債，像已開發市場和新興市場債券發行人所發的國庫債、結構型債券、其他政府相關債券。

Mohit也建議要布局「抗通膨債」，雖然通膨明顯降溫，但還是不能排除通膨觸底回溫的可能，因為勞動市場依然吃緊，還有一些結構性因素，像是各國投資綠能、新科技增加資本支出，還有因為地緣政治風險增加，企業為了分散供應鏈而提高成本，都有可能讓通膨再升溫。

針對台灣市場前景，Mittal表示，PIMCO預計台灣經濟成長力道持續回溫，2024年成長率達3％以上，高於去年的1至2％。成長動能預計來自暢旺的半導體與AI相關需求，進而推升科技產品出口。此外，通膨率預計持穩在2％左右，失業率則預計維持在低檔，約達3.5％。