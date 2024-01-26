高市府偕勞動部聯檢林園石化廠 多項缺失共罰16萬元

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年關將至，高雄副市長羅達生及勞動部次長王安邦，今天上午率隊前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查。羅達生說，這次檢查共發現防爆電氣設備防護不足、未確實接地、管線設備鏽蝕、高壓氣體標示不清及計測裝置故障等缺失，將依法裁處16萬，提醒企業主加強工安管理，避免發生職災。

高雄市副市長羅達生與勞動部次長王安邦26日上午率勞工局、勞動部職安署，前往林園工業區的東聯化學股份有限公司林園廠實施石化廠春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備的操作安全、承攬管理及作業管制等事項。檢查發現防爆電氣設備防護不足、未確實接地、管線設備鏽蝕、高壓氣體標示不清及計測裝置故障、工作通道及梯面未保持安全等缺失，將依法裁處16萬元罰鍰。

羅達生副市長表示，時值春安期間，市府勞工局已責令57家列管的石化廠提報安全衛生整備計畫，業者應依計畫加強自主評估、作業管制與內部稽核，尤其針對火災爆炸預防與承攬管理務必依循標準作業程序，按部就班執行查驗與檢核。

羅達生副市長並代表市府致贈現場作業人員「騰龍獻瑞」春聯，祝福每一位勞工朋友都能安全作業、健康平安過好年，羅達生指出，市府近年針對石化產業，持續進行跨部會、跨局處的工安、環保及消防稽查督檢，尤其春安期間年關將屆，為加強防範業者可能因為趕工而疏忽工安措施的情況，勞工局每天皆派員執行石化業督檢，若發現重大違規缺失，一律勒令停工、重罰，呼籲業者千萬不要存有僥倖的心態。