打造次世代新興產業 生技產業市值力拚5千億

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所26日發表「崛起新興力、展望再生醫療願景」報告，KPMG安侯建業執行長施威銘表示，在醫療體系卓越、健保資料庫、強大研發與製造能力，以及國際大廠的關注與投資四大助力下，台灣發展生技醫療具相對優勢，企業應爭取與世界尖端生技產業連結，增加國際能見度。

2023年國內生醫產業市值突破1.2兆元，投資額已超過4,500億元，去年底陸續有幾家生技公司完成掛牌，截至目前亦有多家生技公司獲主管機關審議通過，申請送件持續增加，整體生技產業再掀IPO風潮。

生技醫藥屬創新研發與附加價值兼具之高附加價值產業，為厚植台灣生醫實力及資本市場競爭力，政府與主管機關分別在政策法規及市場面積極推動，以促產業發展、提升市值占比。台灣證券交易所去年底宣布「強化生技產業發展策略」，積極打造上市生技產業新聚落，鬆綁創新板規定及強化生技產業發展。

台灣證券交易所上市一部組長張雪真表示，生醫為下一世代新興產業，在孕育及支持生技產業政策上，台灣資本市場勢在必行，未來將結合一般板與創新板力量，發展生技產業市值達5千億元，並計劃於三年內將該產業市值占比提升至2％，且目標將市值進一步擴增至5％，形塑產業新藍圖，打造上市新聚落。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業主持會計師郭欣頤指出，由於生技研發需投資大量資金，且研發期間長，可能產生鉅額虧損或仍無法產生獲利，因此大部分會以科技及文創事業申請IPO，除設立年限不受限制，獲利能力亦不受限，僅受「最近期淨值不低於股本2／3」的規範，而經濟部產發署對此審查重點係著重於申請公司產品、研發及技術開發成功具市場性。

郭欣頤提醒，生技公司需特別關注幾大財務會計議題，包含收入認列、無形資產減損評價、員工獎勵、併購及組織重整、營利與非營利間之利潤分類以及關係人交易。生技醫療製藥產業公司宜事前做好規劃與相當準備，以利申請掛牌。

針對生醫產業在財務會計、稅務優惠及法規監管，KPMG安侯建業健康照護與生技產業主持人蘇嘉瑞建議，由於產業特性及其發展，將衍生特殊且影響深遠的專業議題，期待我國生醫產業能瞭解相關政策方向與實際操作方式，在醫療服務與生技產業共同協作以發揮最大效益，達成科技進步、病人權益及產業發展三贏局面。