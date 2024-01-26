元大銀數位金融進擊 連兩年獲TIPS A級驗證

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為強化公司治理並落實智慧財產管理，元大銀行透過導入台灣智慧財產管理規範（TIPS），做為全面推動數位創新金融服務基礎，橫向整合部門研發動能，提升創新實力，並縱向成立智財管理小組，強化金融永續經營韌性。元大銀行更於2022年及2023年連續兩年通過由經濟部產業發展署主辦、資策會科技法律研究所推行之TIPS（A級）驗證。

元大銀行透過智慧財產管理制度之建置，以PDCA循環（計畫、執行、檢查、行動）持續精進管理流程，進行全體員工之教育訓練、新增修改智財相關規章，提升同仁對於智財保護觀念並落實於公司之文件管理機制，並因應創新提案與專利數量增加，建置智財管理組織，使智財的管理與運用更有效率，亦透過定期召開會議，讓智財的發展應用與公司經營策略緊密連結。

近年來元大銀行專注於數位轉型，以客戶為中心出發，提供「虛實整合」的金融服務體驗，致力新興科技與金融服務結合，鼓勵研發創新，推出定期定額百元投資，讓客戶自主設定智能投資組合，打破傳統每月扣款次數、日期和金額限制，分散投資風險，養成長期紀律投資的習慣。

元大銀行首創「鑽金碳吉」帳戶，將電子交易轉化為實質減碳效益，鼓勵客戶積極參與減碳行動，並就帳戶連結支付推出全新功能，加入帳戶連結支付「額度使用」查詢服務，方便用戶快速查看目前帳戶支付的使用額度、剩餘額度及額度上限，提供客戶多元的金融服務體驗。

截至2023年底，元大銀行已成功獲得經濟部智慧財產局核准35項專利權、9項商標權，專利類別包含數位平台電子交易、異業合作及線上申辦支付業務等，並於2023年已取得智慧財產局頒發「鑽金碳吉」商標權，元大銀行將持續擴展數位金融服務，並因應業務提出專利及商標申請，保護公司研發與設計成果。