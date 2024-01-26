黃色小鴨重返愛河灣 民眾翻舊照發現「高雄10年蛻變」

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黃色小鴨暌違10年重回高雄港愛河灣，近日民眾紛紛翻出10年前小鴨在愛河灣的照片，發現當年光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，連高雄港16到21號碼頭也都拆除圍籬，讓民眾有更大範圍親近港灣的空間，再加上輕軌捷運貫穿連接，高雄港與愛河灣已經成為港都最閃耀的一串明珠。

高市府強調，高雄市的發展無法與高雄港切割，高雄市民現在能夠更親港、親海，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，一直到大港橋、駁二、棧貳庫，海港的美景與活動空間已經成為高雄市民的日常，也是與台灣其他城市相比的獨特和驕傲。

高市府表示，高雄市港合作與港灣再生的契機，要一路回到1998年謝長廷當選高雄市長之後，以「海洋首都」為基礎開啟了市港合一的想像。2005年時任高雄市代理市長陳其邁將海邊路旁的13號碼頭（光榮碼頭）圍牆打開，更進一步促使市港合一的發展。

2006年，高雄市政府將第三船渠內二號接駁倉庫，以品牌方式定位為駁二藝術特區，並推出一系列大型展覽，以及後來成為全台獨立樂團指標性音樂祭的「大港開唱」，駁二也成為高雄最著名的港區景點。

時任高雄市長陳菊2011年提出「亞洲新灣區」構想，由政府主導興建的高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設開始形塑港灣新風貌，藉由公共建設的方式帶動民間投資。

2020年高雄市長陳其邁上任後，接續提出「亞灣5G AIoT創新園區」、「半導體S廊帶」、「亞灣2.0」等產業轉型、智慧城市的發展願景，除了陸續招商引資吸引多家國際大廠進駐，亞灣區也開始進行濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，並且規畫興建亞灣智慧公宅落實居住平權。

高市府指出，10年前黃色小鴨在高雄市民引領期盼下緩緩游進愛河灣，10年後黃色小鴨再度重返高雄，將與高雄市民一起見證高雄令人驚艷的轉變。