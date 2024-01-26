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花蓮剷除銀合歡轉用生質能 兼顧減碳與生態復育

  • 中時即時 王志偉
剷除的銀合歡，整車載送台泥和平廠，透過先進水泥窯燃燒技術，轉化為生質能。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）
剷除的銀合歡，整車載送台泥和平廠，透過先進水泥窯燃燒技術，轉化為生質能。（林業署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

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花蓮木瓜溪高灘生態植物，遭外來種銀合歡入侵，過去砍除後，遺留木材仍有萌芽風險，林業署花蓮分署、水利署第九河川分署，首度與台泥和平分公司合作，將移除的銀合歡廢木料，交由台泥和平廠進行資源化處理，把外來種轉化為生質能，去年移除45.52公噸，相當於替代47.75公噸煤炭，一舉數得。

東台灣河川區高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，旺盛的生命力及繁殖力，排擠原生物種生存空間，也影響河灘地生態環境。花蓮溪支流的木瓜溪高灘地，因臨近花蓮溪口國家級重要濕地並具有多樣化棲地樣貌，被列為國土保育綠色網絡花蓮溪流保育軸帶的重點推動區域之一，同樣遭受銀合歡入侵。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，以往銀合歡移除後將廢木材以堆置現場方式處理，除了遺留種子可能有萌發的風險外，木材固定的碳在現場分解後，將重新以二氧化碳形式釋放至大氣中。

花蓮分署3年前與第九河川分署轄管木瓜溪高灘地執行「外來入侵植物移除暨生態植被復育計畫」，分年剷除銀合歡，去年與台泥公司簽訂合作備忘錄，剷除的銀合歡送台泥水泥窯高溫協同處理後，轉為生質能，替代水泥製程所需傳統煤炭燃料，去年移除45.52公噸銀合歡廢材。

黃群策表示，過去缺乏經驗，也沒有數據，不易估算成本和效益，這是首度以不同方式處理銀合歡，既可減少碳排放，也能降低銀合歡復萌的風險，更重要的是獲得的數據可以提供各界參考，也希望能媒合輔導一些相關企業參與，增加剷除的面積和量體，達到減碳與永續目標。

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