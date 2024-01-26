勞動部突擊中龍鋼鐵 查3缺失罰約30萬、局部停工

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勞動部職業安全衛生署、中市勞工局等單位26日展開春安勞動檢查，上午前往台中市龍井區中龍鋼鐵公司突襲檢查，發現3項缺失包括作業箱施工架工作台、起重機作業平台及輸送帶未設防護等3項缺失，預計裁罰約30萬；業者允諾虛心檢討，盡速改善。

勞動部政務次長許傳盛、中市副秘書長張大春等人26日上午率員前往中龍鋼鐵公司突襲檢查，巡視包括高爐熱風爐、燒結工廠、堆煤區等，同時送上「保溫壺」給現場作業人員。許傳盛表示，中龍鋼鐵有3000名員工，相關外包員工加起來也有逾2800名，安全不能打折，且中龍鋼鐵公司是國營企業，更要做表率。

許傳盛說，春安檢查「裁罰不是目的」，主要是再次提醒業者注意勞工安全，施工場域是關鍵。他並說明，此次查出3項缺失包括工作台開口沒有綁好、梯間沒有扶手防護措施等，總共裁罰約30萬，並呼籲所有業者，春節前趕工加班務必遵照標準流程，讓勞工平安過年是所有工作場域基本的要求。

勞動部職業安全衛生署指出，W2固定式起重機作業平台未設護欄、水淬爐石輸送帶及轉軸未設符合規定之護罩及料廠欄杆高度不足，違反「職業安全衛生設施規則」，總計裁處約30萬元、局部停工並限期春節前改善；業者承諾將虛心檢討，盡速改善。

張大春說，除今日配合勞動部展開春安檢查，勞工局也針對各事業單位如營造、鋼鐵和石化業者也都啟動稽查，目前裁罰件樹與資訊尚在彙整中，呼籲所有事業單位將安全措施做好，維護勞工安全，期待事業單位與勞工共創安全、健康環境。