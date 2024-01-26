外資買超49億 台股年前結帳賣壓湧 操作建議曝

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外資買超49億 三大法人1/26賣超台股2億元

外資等三大法人周五（1/26）合計賣超台股2.42億元。包括外資與陸資買超49.3億元；投信法人在過年前，持續逢高調節，單日賣超11.88億元；自營商短線也同樣偏空，在自行買賣部分係賣超14.96億元，避險部分係賣超24.88，合計單日賣超39.84億元。

業內人士指出，投信與自營商等內資法人，短線似傾向在農曆前先行部分獲利了結，而市場也傳來地下金融的丙種金主的資金，將悉數在農曆年前的2月1日予總結帳，使大盤極短線上檔承壓。

不過，AI趨勢不可擋，外資逢低默默押寶相關供應鏈並未手軟，而且相關大股東等大戶也認同AI「錢」景，使短期AI族群未脫區間震盪，卻是逐漸向上墊高底部格局。

業內人士表示，目前看起來，今年首季的整體景氣，仍處谷底緩步向上復甦階段，但自第二季起的終端回補庫存，將逐季審慎樂觀看待，加上大陸央行為振興景氣之降息趨勢成形，而日本央行貨幣政策仍處持續寬鬆格局，美國央行則多被市場預估將在下半年進入降息循環，顯示台股在年後的大波段的資金行情不必過分看淡。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI PC洩氣 萬八飛了 年前操作給這建議

台股今(26)日開高震盪走低，資金持續輪動，萬八大關得而復失，龍頭股台積電相對穩盤，惟聯電、聯發科洩氣，AI PC族群更成空方箭靶，修正壓力沉重。整體櫃買市場明顯強於集中市場，低價中小型題材股強勢，終場台股收跌7.59點、報在17995.03點、成交量為2338.58億元；台股周線2連二紅、本周指數漲313點。

權值股部分，台積電(2330)震盪持穩走高，相對穩盤，終場股價收漲、報在644元，收在本周相對高點，貢獻大盤約15點；聯電(2302)與英特爾宣布合作，外界對雙方競合關係霧煞煞，加上英特爾盤後股價大跌一成，聯電今股價跳空開低走低，回測50元關卡，終場收跌4.78%、報在49.8元；聯發科(2454)下周三法說登場，市場暫且保守，今股價回測震盪，終場收跌0.47%、報在936元；鴻海(2317)相對有撐，股價多在平盤上震盪，終場收漲0.49%。

英特爾走跌放火，AI PC族群今慘成空方箭靶，雙A華碩(2357)、宏碁(2353)開低走低、重挫逾4%，廣達(2382)跌幅逾3%，其餘技嘉(2376)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)等全數壓回下挫。

電子族群今日呈現各自表述，光電類股指數剽悍、漲幅一度達4.5%，元太(8069)一度大漲9%點火領軍，哲固(3434)、杭特(3297)、錦明(3230)、昇銳(3128)攻上漲停。

航運雙雄今日呈現兩樣情，寒假旺季來臨，長榮航(2618)飽受罷工陰霾之苦，股價下跌1.14%，華航(2610)則上漲0.98%。

分析師表示，雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率反彈。但美國重要龍頭企業財報表現亮眼，科技股NVIDIA、AMD、微軟等股價創高，市場對AI樂觀情緒升溫，加上台積電法說會釋出利多，吸引外資重新歸隊，新台幣止穩。

現階段大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術面與籌碼面重回中多格局。惟短線台股急漲後，時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。

（時報資訊 王逸芯）

台股下跌7.59點收17,995點 周線連2紅

台股今天盤中在高檔震盪，終場失守萬八，收在17995.03點，下跌7.59點；本週上漲313.51點，週線連2紅。盤面上，台積電、台塑四寶獲買盤支撐，AI概念股則拉回修正。

台股加權指數今天盤中獲資金力挺翻紅，觸及18029.85點再創波段新高，但隨後賣壓湧現，終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元。

電子股今天多數拉回，聯電終場收在49.8元，下跌2.5元，跌幅4.78%；聯發科、大立光皆收黑。

AI概念股湧現賣壓，高價股緯穎盤中翻黑收在2080元，下跌15元，跌幅0.72%；廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐終場盡墨。

觀察盤面上相對有撐個股，台積電今天開高震盪，終場收在644元，上漲2元，漲幅0.31%；鴻海、世芯-KY同樣抗跌，終場分別上漲0.49%、4.7%。

台塑四寶今天買氣相對熱絡，台塑、南亞、台化、台塑化收盤分別上漲1.39%、1.65%、1.94%及1.09%。

法人分析，美股25日漲多跌少，顯示仍持續反映美國主要科技股財報正面利多，但隨著英特爾（Intel）等企業釋出較保守的看法，加上台股即將迎來農曆春節封關，且台灣時間2月1日美國聯邦準備理事會（Fed）將公布利率決策會議結果，預料後續市場氛圍將趨觀望。

（中央社）