櫃買去年漲幅稱霸亞洲 今年上櫃衝刺24家、永續債發行金額再拚高峰

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櫃買中心26日舉行年終記者會，董事長陳永誠表示，2023年是金融市場豐收的一年，櫃買市場雖面臨許多挑戰仍展現高度韌性，尤其櫃買指數去年勁揚29.76％，漲幅不只居亞洲之冠，在全球主要證券市場也排第三，上櫃股票成交日均值704.91億元，年增16.55％為歷史次高，繳出量價齊揚的不俗成績，今年預估申請上櫃家數24家、興櫃則為47家。

陳永誠指出，櫃買中心2023年IPO、市場成交量、債券發行均有不錯表現，而最大突破莫過於永續發展政府債券在歷經三年的推動下終於取得成果，由台北、高雄分別發行25億元及20億元首開紀錄，也期許未來一年上述兩直轄市取得資格後可持續發行，並有更多政府單位、企業跟進響應，讓國內永續債券獲得投資人青睞。

櫃買永續發展債券推動有成，2023年發行檔數47檔、金額1,472.89億元再創新高，連續三年突破千億元大關。櫃買中心債券部經理林裕崇表示，櫃買今年也將持續健全國內永續發展債券市場生態圈，力拚新發行永續發展債券達35檔或發行金額達960億元，較去年的目標提升三成，永續發展政府債券則積極爭取台中、新北、桃園等更多縣市響應，展現地方政府落實淨零永續願景。

而今年上櫃公司申請家數目標24家，與去年相同，興櫃則為47家，較去年提升2家；儘管去年底以來包括保瑞、藥華藥等多檔上櫃重量級生技股轉上市，然櫃買中心強調，生技為政府近年來重點扶植產業，未來仍會積極推動優質生技股掛牌。

去年申請上櫃者中就以生技醫療業占比27％為最高，目前生技股家數也占整體興櫃市場的25％，顯示生技產業在櫃買家族中仍扮演舉足輕重地位。

另外，陳永誠透露，櫃買中心2024年也將持續推動海外業務，目前已規劃海外法人說明會，預計5月將赴日本，日股去年來表現優異、資金動能可期，後續也會前往亞洲金融重鎮新加坡，邀請優質上櫃公司共同參與，藉以提升櫃買市場以及優質上櫃公司之曝光度。