亞果遊艇Villa開箱 平日住宿一天1.5萬

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亞果遊艇（7566）位於台南的安平遊艇城，第二期工程之一的亞果遊艇Villa，除了七間以每棟2.5億元銷售之外，至少保留三間作為亞果登峰Villa會員的度假住宿別墅，精裝完工的遊艇Villa 26日首度開箱，基地238坪的遊艇Villa，樓高三層半，近千坪樓地板面積，平日住宿每天1.5萬元，假日4.5萬元，除了無敵海景，還有兩個遊艇泊位可供免費使用，將是台灣第一個遊艇度假別墅。

亞果遊艇董事長侯佑霖26日表示，亞果遊艇Villa總共興建14間，其中七棟將對外銷售，由於已有一間早就出售，因此，剩下的六棟，每戶毛胚售價2.5億元，除了附贈四個停車位、兩個遊艇泊位，售屋總價還包括一艘價值2,500萬元的遊艇。

至於剩下的七棟，已經確定三棟將對會員開放，作為亞果登峰Villa卡會員的度假住宿別墅，另有四棟的用途，目前還在規劃中。

侯佑霖指出，亞果遊艇Villa，是亞果位於台南安平遊艇城第二期的工程之一，遊艇Villa的房型都一樣，共有6個住宿套房，一樓另有規劃做為客廳、餐廚區，二樓設有卡拉OK等娛樂室，主臥室則位於三樓，透過大面落地窗，可欣賞安平港的海景。

亞果遊艇執行副總經理吳博修表示，亞果遊艇Villa度假別墅，只有亞果登峰Villa卡會員可以住宿，目前亞果的登峰Villa卡會費300萬元，隨著亞果台南安平遊艇城的各項設施陸續啟用，會員可享有的設施與福利越來越多，因此，亞果登峰Villa卡預定2月份調漲至每張320萬元。

吳博修指出，亞果遊艇Villa將展開試營運，亞果登峰Villa卡會員平日住宿，每日只需1.5萬元，假日則是4.5萬元，為了保障會員權益，將以Villa登峰卡會員本身住宿為優先考量，如果會員要幫朋友代為申請住宿，費用會稍高一些。

他說，亞果登峰Villa卡會員，除了可享有亞果遊艇位於國內的台南、高雄、澎湖、以及未來的台中和新北遊艇會的權利，也可享有亞果結盟的外國遊艇會設施。