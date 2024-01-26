AI挑戰下的動畫設計

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為促進國內動畫相關產業人才培育，醒吾科技大學數位設計系日前與新北市教育局「高中與大學共創學習媒合平臺」合作，針對目前高中職在校生舉辦一日創意動畫角色造型設計研習營，課程內容以開發繪圖思維與角色創作實務為主軸，活動釋出僅三日就全數滿額，共吸引逾60位高中職學生報名參加，課程內容也以創新的遊戲互動式教學，引導學員啟發創意，繪製出個人風格的角色，讓學員直呼收穫滿滿。

近年生成式AI發展迅速，對於動畫相關產業影響甚鉅，未來動畫創作者是否具備核心創意，將成為能否從產業當中脫穎而出的關鍵，因此在此次研習營中，醒吾科大數位設計系除了以手繪訓練與表現技法為課程基礎外，更強調如何創作出造型鮮明、記憶點明確的角色設計。

醒吾科大校長陳義文表示，新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，醒吾結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為孩子們開拓更多可能的職涯方向。

醒吾科大數位設計系老師孟宗儒，透過遊戲互動的方式讓學員從不同的設計構面切入，重新認識如何從零建構出特色風格與創意兼具的動畫角色造型設計。孟宗儒指出，即使未來動畫產業面臨生成式AI技術的挑戰，但最終決定作品價值的核心創意始終還是人，「只要能夠掌握到繪圖的細節與展現個人風格，即使AI技術再進步，始終無法取代人類無限的創意，這也是現在學生必須認知的關鍵。」

雖然活動適逢113學年大學學測考程，但仍吸引台北市大安高工、基隆二信高中、新北市竹林中學、樟樹實中、鶯歌高職，以及桃園永平工商與觀音高中等多間學校團體報名參加，活動開放報名後短短三日就滿額，遠從桃園至板橋參加的學員就表示，「自己本身對於繪畫相當有興趣，但過去受限於模仿既定的風格，一直找不到自己的特色，這次的課程相當實用，也增加自己未來走相關產業的信心與動力！」

醒吾科大數位設計系主任連敏旭指出，系所長年以培育影視動畫設計專業創作人才，積極達到畢業即就業為教學核心主軸，此次特地在寒假舉辦數位研習營，就是希望透過活動發掘與培養更多未來的產業人才，活動地點亦特地選在新北市板橋深受國內動漫迷喜愛的「良師塾人文食飲」空間舉辦。

連敏旭表示，良師塾人文食飲不定期以動漫為主題佈置，上課空間充滿豐富的動漫主視覺，有助於參加的學員啟發創意與角色創作的思考能力，研習結束後也頒發研習證書予每位學員，期盼所有學員在研習營中都能夠對於動畫產業有不一樣的認知，未來也將不定期舉辦各類數位產業相關的研習營，持續深耕高中職，培育與發掘更多產業的未來之星。