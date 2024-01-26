《國際產業》睽違7年 任天堂新主機傳今年問世

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】英國調研單位Omdia爆料，日本任天堂今年將推出一款有8吋LCD螢幕的新電玩主機。同時也預估，任天堂這台新主機的出貨量，在2024年期間將會再多出1倍左右。

推出時間已達7年之久，並在全球大賣1.32億台的任天堂電玩主機Switch，事實上已接近產品生命周期。這個總部設在京都的電玩大廠，對於新主機保密到家，不願透露多一點消息，目前得知應會在今年的假期跟大家見面。

夏普2023年曾說過，自己負責供應LCD面板，與即將推出新電玩主機的製造業者密切合作。當時，這個遊戲主機正處於研發階段。鴻海旗下的夏普，過去也跟任天堂合作過，並在新冠疫情期間組裝Switch。

電玩業者硬體主機彼此競爭激烈，市調公司Circana指出，無論從銷售數量還是營業收入來看，索尼的PS 5無疑是美國最熱賣的遊戲主機。至於微軟需要註冊的Xbox Game Pass服務，也有消息傳出新的Xbox主機今年也要推出。

彭博社表示，主機功能升級很重要，可提高電玩遊戲的品質。以去年任天堂的電玩產品，薩爾達傳說王國之淚來說，就被玩家視為是科技奇蹟。Switch主機雖不是最新的產品，但卻有很高的相容性，才能把這款遊戲發揮到淋漓盡致。