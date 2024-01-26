Galaxy S24系列誘星粉低溫排隊 台灣三星加碼抽Snow Peak星空露營祭門票

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就算寒流來襲，也阻擋不了想早一點拿到新手機的心情。台灣三星今（26）日開放Galaxy S24系列早鳥預購民眾優先取貨，除可獲得容量「小升大」免費升級、專屬配件等超值優惠，更有機會獲得最高2000元百貨禮券。台灣三星的微風南山旗艦體驗館外一早就排滿取機的星粉，排在第一位的林小姐來自新莊，搶得頭香的她凌晨就冒著低溫排隊。預購的S24 Ultra鈦黑，手機容量從512GB免費升級為1TB。

林小姐帶著主力機S23 Ultra前來排隊，她表示非常喜歡這次 Galaxy S24系列搭載AI的功能，搜尋圈、智慧即時翻譯、語音轉文字助理功能，覺得在生活或工作上都很實用，因此決定購入最新旗艦機。

從三星智慧館及三星商城預購狀況，台灣三星從3款機型分析，Galaxy S24 Ultra最受青睞，以近8成佔比創下新高。在顏色方面，Galaxy S24 Ultra的「鈦灰」銷售佔比逾4成；而S24+與S24則以「鈷藤紫」最受歡迎，都以約3成佔比擄獲星粉的心。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙樂觀看待台灣AI手機市場的發展，認為能占今年台灣整體手機市場的25%，主因三星在高階Android市佔約60%，其中S系列更創造80%以上貢獻，在S24系列挹注加上AI即將下放其他機型，若再有其他友商共同投入，預估將可達2024年高階機種占比一半以上。

為了給用戶獨特體驗，台灣三星與人氣戶外露營品牌Snow Peak攜手打造「Samsung｜Snow Peak 星空露營祭」2天1夜體驗行程。1月31日至2月29日於三星商城或全台三星智慧館購買Galaxy S24旗艦系列，即有機會抽中市價1萬2800元的露營祭活動名額或市價1980元的摺疊露營椅、市價1650元的雙層鈦金屬杯等好禮。

自1月31日至2月29日消費者於全通路購買Galaxy S24旗艦系列 ，完成付款並取貨即可獲得：45W快充旅充組Type C（1690元）及透明保護殼（890元）或矽膠薄型保護殼（890元）。購買Galaxy S24旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300元 、跨系統LINE資料移轉服務 、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1000元，再抽Galaxy SmartTag2 。

此外， 於全台三星智慧館／三星商城購買Galaxy S24旗艦系列手機，可享舊機換新機加碼最高2000元、指定銀行刷卡購機最高2000元等回饋 。