全台最夯老街在旗山！ 逾613萬人次朝聖 陳其邁將再斥1.3億改善商圈

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觀光署日前公布去年1至9月份全台各大老街人流，高雄旗山老街以613萬人次奪下全台最夯老街的寶座，為了吸引更多人看見旗山老街之美，高雄市長陳其邁偕同旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳、旗山天后宮主委葉冠億等人，今天前往旗山商圈視察，宣布將投入1.3億元的預算，整修旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈、規劃旗山商圈周邊公有停車場，改善旗山老街硬體環境。

陳其邁表示，感謝大家對旗山商圈的喜愛，旗山商圈拿下全國第一老街的稱號，1至9月份就有多達613萬人次到訪。旗山不僅有美食、有人潮，還有深厚的人文底蘊，市府將投入資源，讓老街整體街景以及交通機能更加完善，市府會持續努力，不僅讓遊客來一次，還要來很多次，尤其是農曆過年期間，市府跨局處整合周邊停車空間，做好準備迎接人潮，歡迎大家過年來旗山走春。

陳其邁表示，香蕉王國的旗山是高雄東9區的入口，串聯整個東9區的觀光，對於城區、山區的發展可以說是一個非常重要的樞紐，每到假日時候旗山老街交通壅塞亟待解決，所以今年編列6000萬的預算，準備在河堤內行水區再增加40個遊覽車停車位，希望能夠增加小客車、大客車停車位，來解決旗山停車的問題。

陳其邁並說，市府對於旗山老街有最新造街計畫，包括角樓跟附近的造街計畫，文化部也補助了7700萬的預投注經費來整建改善老街狀況，希望能再造旗山觀光景點。

高市府指出，旗山老街是全台最夯老街，旗山保留日治時期旗山車站、武德殿、旗山文化園區（舊鼓山國小）及老街上巴洛克式建築。去年市府文化局也向中央爭取7700萬元，將修復旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈，石拱圈是日治時期旗山的新式街道形制，角樓初始則是旅館，與旗山車站皆為百年歷史，也見證當年旗山的經濟繁榮。

另外，針對旗山老街風貌，市府公園處也將改善街道燈具，與老街沿線巴洛克式建築相互呼應，讓旗山老街更加有古色古香的老街風貌。

旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳表示，遊客目前透過旗山車站、武德殿、旗山文化園區及老街巴洛克式建築等文化地景一窺日治時期旗山風華與榮景，未來再加上角樓及亭仔角石拱圈文化景點，將更加豐富旗山老街，再加上旗山知名的小吃美食以及各式香蕉製品伴手禮，讓旗山老街有別於其他台灣老街，讓遊客可以一來再來。