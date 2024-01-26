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12月景氣燈號連二月黃藍燈 國發會：景氣持續復甦

  • 中央社

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國發會今天發布去年12月景氣燈號，連續2個月亮出代表景氣「轉向」的黃藍燈，景氣領先、同時指標均呈上升，顯示國內景氣可望持續復甦。

國發會今天公布去年12月景氣燈號綜合判斷分數維持20分，燈號續呈黃藍燈；景氣燈號9項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分，批發、零售及餐飲業營業額由綠燈掉至藍燈，分數減少2分，其餘7項燈號不變。

國發會表示，國內景氣持續復甦，但美中角力、以巴衝突、紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。

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