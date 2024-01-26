台南梅嶺賞梅近尾聲 花季至今已逾7萬遊客

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梅嶺賞梅季1月底進入尾聲，原本逐漸凋謝的梅花，經過這周一波寒流過境，中低海拔還有梅樹2度、3度開花，台南市觀旅局統計每周假日都有超過2萬人次遊客上山，花季以來共湧入超過7萬人次遊客，較去年人潮相差無幾。

梅嶺在去年1月中旬開始賞梅季，加上去年春節提前，花季橫跨春節期間，賞花遊客多，今年花季提前，12月底就有人上山賞花，警方統計每周假日，單日都有破萬遊客上山賞花，最高人潮都在中午用餐時段。

1月底的梅嶺原已近花季尾聲，台南市觀旅局估計不1個月的花季累積已超過7萬人次的賞花遊客。不過這周寒流過境，中低海拔的梅樹2度、3度開花。

梅嶺福來梅子雞餐廳老闆陳居峰認為今年花季遊客與去年相差無幾，梅嶺有餐廳、美食、水果等觀光資源可供遊客消費，附近有龜丹溫泉泡湯、可遠眺曾文水庫，豐富的旅遊條件仍是吸引遊客上山的主因。

西拉雅國家風景觀管理處今年將梅嶺上的「神秘氣場露營區」翻新，啟用「梅嶺神秘氣場露營服務中心」，另打造「手沖咖啡DIY自助吧」，再出租給業者代管。

西拉雅風管處表示，1月到5月梅雨前是梅嶺適合露營季節，沒有小黑蚊，1月賞梅、3月產梅看螢火蟲，提供遊客體驗露營、吃風味餐與步道健行的好去處。

玉井警分局1月起啟動梅嶺假日交管，統計假日1天至少有3500輛汽、機車上山，台南市交通局出動梅嶺接駁車，每天約有1000人次搭乘。