《國際社會》俄羅斯遭拒巴黎奧運 火大提上訴

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】全球體育最高法院周五將審理俄羅斯針對國際奧委會(IOC)制裁行動提出的上訴。此前國際奧委會禁止俄羅斯獲得資格和參與奧運的相關活動。

巴黎奧運即將在今年夏季舉行，使得該上訴案更受到外界矚目。

國際奧委會在去年10月暫停了俄羅斯奧委會(ROC)的資格，因為俄羅斯承認在烏克蘭的盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)、赫爾松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)佔領地為自己領土，侵犯了烏克蘭領土完整，違反《奧林匹克憲章》。

俄羅斯在位於瑞士洛桑(Lausanne)的體育仲裁法院(CAS)提出上訴，要求撤銷所有禁令，並承認俄羅斯奧委會是一個完全成熟的國家體育機構，擁有所有權利。

在周五舉行聽證會之前，體育仲裁法院說，尚不清楚何時會做出最終且有約束力的決定。

國際奧委會在去年12月做出的另一項決定，稱有資格參加今年巴黎奧運會的俄羅斯和白俄羅斯人，可以在不攜帶國旗、國徽和國歌情形下，以中立身份參加比賽。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯和白俄羅斯運動選手紛紛被阻隔於許多國際大型賽事之外。

國際奧委會此前表示，參加2024年巴黎奧運會的中立運動員，將只參加個人的體育比賽，俄羅斯和白俄羅斯的國家參賽隊伍將被禁止參賽。

而且，其他積極支持烏克蘭戰爭的運動員也不符合參賽資格，與俄羅斯或白俄羅斯軍方簽約的運動員，也不符合資格。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在上個月表示，他支援俄羅斯運動員參加巴黎奧運，但俄國應該深思，如果該賽事將俄羅斯體育描述為「垂死掙扎」，就應該考慮是否參加比賽。