土洋廝殺 外資再敲49億 6天爆買1,617億元

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【時報資訊 沈培華】美股續創高，台積電(2330)收盤價再創本波段新高，台股收盤仍在萬八大關附近。今日外資(不含外資自營商)買超49.3042億元，投信賣超11.8758億元，自營商賣超39.8464億元；土洋法人對作，三大法人賣超2.41億元。

上周五(19日)外資翻多大買台股808億元後，即一路積極做多，對台股呈現連六天買超，累計大買1,617.2億元。本月下半年外資爆賣後爆買，元月至今日止，外資對台股買賣超也可能即將翻正，累計小賣超38.6億元。

外資在上周三大賣超782億元創史上第三大，在上周五逆轉大回補逾800億元且創史上第二大紀錄後，上周外資仍賣超台股達603.7億元，本周則是大買809.2億元。

台股上周五多空翻轉，且多頭一路隨台積電股價上攻，集中市場本周天天漲，今早盤中也再創新高。集中市場本周四回到萬八點，為暌違近二年見到萬八指數水準。

台積電上周四(18日)下午的法說會成為台股救市主，台股周線連二紅、本周指數漲313點。

本周四美股三大指數上漲，道瓊創下歷史收盤新高，標普500指數連續第五日改寫歷史收盤高點，AI霸主輝達（NVIDIA）股價再締新猷。

台股今(26)日於萬八附近高檔震盪，盤中最高18,029.85點，再創近兩年新高；但隨著聯電及AI一軍緯創等走跌，集中市場尾盤未能守住萬八，收盤指數17,995.03點，下跌7.59點、成交金額降到2,539.58億元。

權值王台積電今日全場力撐台股在萬八附近高檔整理，台積電收644元、漲2元。另外，股王世芯-KY(3661)股價震盪走高回到3800元以上高檔區，與台積電撐住AI多頭氣勢。

世芯-KY今年展望持續樂觀，收盤價3,895元，大漲175元並創下新天價，也抬抬千金股M31(6643)同步創新高。