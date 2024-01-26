春節國定假日僅這4天！ 勞動部：若出勤應依各該假日給付工資

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依內政部規定，春節期間僅有除夕、初一、初二及初三為國定假日，雇主應依《勞動基準法》給假並給薪，如果國定假日遇到勞工的例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，若雇主徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部說，如果民間企業透過相關程序，可以比照行政機關辦公日曆表出勤，如果企業為週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，以形成本次春節期間7天連假，可透過8週彈性工時實施，將2月17日之原定休息日與2月8日之原定工作日對調。至於2月10日（星期六）大年初一與2月11日（星期日）大年初二，由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，補假日期為2月13日及2月14日。

如果休息日（2月8日及2月10日）出勤，則應依休息日出勤加給規定計算；國定假日（2月9日、2月12日及2月14日）出勤，則應加倍發給工資；例假則（2月11日）僅有天災、事變或突發事件才可以讓勞工出勤工作。

勞動部也提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。