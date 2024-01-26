外資大砍聯電6萬張 3金控入列買超前十

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【旺得富理財網 王順泉】台股中止連6紅，今天小幅回檔，指數下跌7.59點，收17995.03點，成交量2539億元。今天外資買超49.30億元，投信賣超11.88億元，自營商賣超39.85億元，合計3大法人賣超2.42億元。

聯電與英特爾共同宣布合作開發12奈米製程平台，法人、半導體業界均看好互補效益，但股價不領情，今天重挫4.8%，外資終結連4買，轉為賣超6.48萬張，為賣超冠軍。

外資回頭加碼金融股，中信金3.1萬張登上買超第一，開發金、富邦金入列買超前10名。

台積電續漲2元創波段新高，外資敲進1.7萬張，累計連7買共21萬855張。

法人表示，台股今天收盤小跌，失守萬8關卡，但盤中仍創波段新高18029點。近日美股頻頻刷新歷史新高，美國公布上季GDP成長達3.3%，遠高於市場預期的2%，聯準會重視的通膨數據PCE降至1.7%，3月降息機率為之升高，加上龍頭企業財報表現亮眼，股市多頭趨勢短期不易扭轉。不過，臨近春節長假，本土資金逢高落袋為安，大盤量能不出，短線有回檔壓力。

外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)31279張、台積電(2330)17406張、開發金(2883)11513張、泰金寶-DR(9105)10194張、群創(3481)9560張、元大台灣50(0050)8112張、友達(2409)7823張、富邦金(2881)6026張、華航(2610)5452張、華東(8110)4421張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)64850張、仁寶(2324)21476張、復華台灣科技優息(00929)13756張、富邦恒生國企正2(00665L)9892張、元大高股息(0056)5675張、中信中國高股息(00882)5319張、元大滬深300正2(00637L)5220張、宏碁(2353)4934張、神基(3005)4867張、中信中國50正2(00753L)4841張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。