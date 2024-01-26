《櫃買市場》因應變局 櫃買6方向深耕發展

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【時報記者張漢綺台北報導】今年全球金融股市持續面對地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧發展等變動的局勢，櫃檯買賣中心將持續配合主管機關政策，並與資本市場參與者共同精進，以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，以六大重點方向，深耕櫃買市場發展。

櫃買中心表示，今年六大重點方向包括：打造友善籌資平台，推動企業進入多層次資本市場、建構具國際競爭力之永續發展資本市場、持續精進市場交易制度，促進商品與服務多元化發展、研議櫃買市場新商品、提升資安防護韌性，以及持續推動數位轉型，提升服務效能，其中打造友善籌資平台，推動企業進入多層次資本市場方面，為扶植國內外產業發展及推動企業進入多層次資本市場，櫃買中心將持續協同中介機構辦理宣導說明會、加強與相關產業協會之互動及實地拜訪公司發掘潛在優質案源，共同推動數位雲端及綠能環保等特色產業進入資本市場，豐富櫃買產業聚落。

再者，櫃買中心並將配合主管機關政策或審查實務所需，持續精進相關制度，打造友善籌資平台，配合113年起開放公司得選擇採簡易公發或一般公發機制併送申請登錄興櫃，或一般公發後再登錄興櫃之新制，櫃買中心將加強宣導興櫃市場新制、強化興櫃服務、提升審查效率。

在建構具國際競爭力之永續發展資本市場部分，櫃買中心為協助上(興)櫃公司接軌國際，精進永續資訊揭露，將持續辦理IFRS永續揭露準則宣導及訓練課程，以強化永續報告書品質，並將與證交所合作建置永續報告書自動產製平台，針對必要揭露之ESG指標及事項，以模組化自動生成永續報告書，以協助企業因應、減輕其負擔。同時，櫃買中心並將持續輔導上櫃公司依規完成溫室氣體盤查及確信、訂定減碳目標、策略及具體行動計畫，以接軌國際，後續將持續推出教學短影音與動畫影片，減輕公司學習成本，協助推動我國企業溫室氣體政策。

永續發展債券部分，櫃買中心在經過多年努力推動後，113年初終於迎來兩檔分別由台北市及高雄市政府發行之永續發展政府債券，為擴大永續發展債券生態圈，櫃買中心除持續協助我國政府機構發行永續發展政府債券外，並將推動永續發展轉(交)換公司債櫃檯買賣及推動我國永續發展債券市場制度或商品與國際接軌。

櫃買中心也將持續精進市場交易制度，促進商品與服務多元化發展，櫃買中心表示，永續議題已由ESG整合再進化到「氣候」、「淨零」主題，櫃買中心將持續關注包括氣候變遷在內的永續議題及發展趨勢，同時考量市場需求，嘗試與更多專業指數編製機構合作，編製永續相關主題之特色指數，並推動新商品上櫃掛牌，此外，櫃買中心將持續精進造市者制度及市場交易制度，提供更完善之交易環境，並辦理投資教育宣導，以提昇民眾之金融知識，充分瞭解櫃買市場交易制度及金融商品，同時推動校園證券市場知識普及與人才培育，落實普惠金融政策。

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求，為順應國際發展趨勢，提供投資人更多投資商品選擇，櫃買中心將研議規劃建置多資產型、主動型ETF及證券商發行掛牌式結構型商品。另溫室氣體排放密集度高的產業(如電力、鋼鐵、水泥等)轉型邁向淨零排放，對於全球達成《巴黎協定》目標至關重要，櫃買中心將持續追蹤國際發展趨勢及國內市場需求，研議建置轉型債券櫃檯買賣制度之可行性。

配合主管機關「金融資安行動方案2.0」規劃，櫃買中心將導入零信任網路之「設備鑑別」機制，並辦理證券商資安總體檢，使證券商瞭解自身應優先補強之處，以提升資安防禦能力，降低市場營運風險。此外，櫃買中心與其他周邊單位共同提供證券期貨業者發生資安事件時之緊急應變協助，以降低資安事件對整體證券期貨市場之影響。

此外，櫃買中心亦持續推動數位轉型，提升服務效能，包括推動申報作業e化、數據蒐集分析與監理作業自動化，並規劃將非機敏性大數據分析資料，以友善易讀的圖表化方式在櫃買中心官網呈現，以利市場參與者分析應用，更加瞭解市場資訊。