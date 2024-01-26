《國際政治》下令以色列停火？國際法院稍晚裁定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】位於荷蘭海牙的聯合國國際法院周五將就是否命令以色列停止在加薩的軍事行動做出裁決。

加薩官員周四表示，以色列發動猛烈的空襲已造成數十人喪命，包括在加薩城排隊領取糧食援助的20名巴勒斯坦人、在加薩中部Al-Nusseirat難民營的6人，而過去24小時內，在加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）至少造成50人死亡。

聯合國國際法院（ICJ）法官將於當地時間周五下午1點（格林威治標準時間1200點）就南非提出、對以色列採取緊急措施的請求做出裁決。

南非在本案中指控以色列在加薩走廊進行由國家主導的種族滅絕行動，但以色列是否在加薩犯下種族滅絕罪行，可能需要數年時間才能做出裁定，因此南非提出採取緊急措施的要求。

南非指控以色列對加薩的哈瑪斯武裝份子發動戰爭，其作為違反1948年聯合國通過的《防止及懲治滅絕種族罪公約》。以色列駁斥南非的指控為「荒謬且血腥的誹謗」，並表示以色列已經盡最大努力避免加薩平民傷亡。

加薩官員表示，自戰爭爆發這三個多月來，以色列的軍事行動夷平了加薩走廊大部分地方，導致約190萬巴勒斯坦人流離失所，並造成至少25,900人死亡。以色列進攻加薩，是為了報復掌控該飛地（enclave）的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在去年10月突襲以色列，造成上千人死亡，並綁架240人作為人質。

該法院的裁決是最終判決，因此不得上訴，但事實上並沒有任何強制執行的權力。

以色列表示，該國相信國際法院將「駁回這些虛假、似是而非的指控」。哈瑪斯則表示，如果以色列接受裁決，它也將遵守國際法院的停火命令。