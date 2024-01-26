海運派對散場？SCFI翻黑下跌60點 長榮下波攻勢看這數據

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【旺得富理財網 李宗莉】本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）止步連8紅，翻黑下跌60.52點至2,179.09點，跌幅2.7%，且集運歐線加權、歐線及運主連等歐運期貨，紛紛開高走低。分析師指出，進入農曆春節前的拉貨淡季導致運價走跌，且紅海中斷讓大陸出口危機逐漸浮現，不少貨主轉向航程更近的印、越等國下單。

但也有分析師認為，長榮中長線偏多格局不變，只是短線資金湧向半導體，目前靜待2月初公布的元月營收表現，也就是要等農曆春節過後，海運股股價較有機會發動。

SCFI在4大遠洋主力航線部分，歐洲線與地中海線跌勢最重，其中歐洲線每TEU（20呎櫃）運價2861美元，周跌169美元、跌幅5.57%；地中海線每TEU達3903美元，周跌164美元、跌幅4.03%；美西線每FEU（40呎櫃）4412美元，周漲92美元、漲幅2.12%；美東線每FEU達6413美元，周漲151美元、漲幅2.41%。

日前大陸航運網站報導，因紅海中斷造成的出口危機開始浮現，已有買主不滿運價狂飆而砍單或暫緩出貨，考慮轉向印度、土耳其，越南等航程較短的國家採購，隨長鏈運輸恐變為短鏈運輸，船隻供過於求的問題恐續惡化，不利船商獲利。

被封為最懂海的男人、台驊控股董事長顏益財20日在自家尾牙指出，運價高漲造成原物料與貨價居高不下，進而推升通膨後遺症，雖表示從船隊規模、股本輕盈、轉投資成效等考量下，可以適時加碼長榮，但提醒今年海運市況充滿變數，建議手腳要快、波段操作、獲利了結、伺機進場。

陽明董座鄭貞茂24日出席中華經濟研究院活動時則示警，紅海危機形成能源供給與價格波動，可能抑制經濟成長，但若危機漸漸平息，加上季節性需求疲軟明顯，情況終會回到平常， 目前就是觀察威脅持續的時間。

至於貨櫃大哥長榮股價來到150元平台區後，就在高檔進行橫向整理，亨達投顧分析師邱鼎泰表示，日股、美股和陸股海運都飆高，長榮卻漲不上去，原因來自資金結構的問題，目前台股資金只有一套，漲了台積電、長榮當然就不太動。

但長線來看，紅海危機一日未解，海運運價就下不來，加上大陸官方開始救市，鐵礦砂、焦煤價格大漲，運價仍是欲小不易，雖短線受資金排擠而難有表現，而長榮約在2/7左右公布元月營收，屆時可以開始布局農曆年後的波段行情。

還有分析師認為，農曆過年將至，該補的貨都補了，年後沒貨可載，到時候運價可能大跌，建議保守看待，有獲利的可以先出，等過完年再看看。另有船運高層分析，這波運價漲勢不易比照疫情期間，當時全球碼頭多數停擺，現在僅是單程多繞1~2周，短時間就能調節，加上全球景氣尚未恢復，不宜過度樂觀。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。