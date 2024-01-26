亡夫往生前兩年贈股票 遺產稅以其「死亡時」價值計徵

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被繼承人死亡前兩年內贈與配偶上市櫃公司股票，應如何申報遺產稅並計算遺產價值？

財政部高雄國稅局表示，依遺產及贈與稅法第15條規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶或依民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人與其配偶之財產，應於被繼承人死亡時視為遺產，併入遺產總額課徵遺產稅。該財產價值計算，原則上以被繼承人「死亡時」時價為準。

高雄國稅局指出，上開死亡前2年內贈與之財產，其價值計算，依財政部83年7月27日台財稅第831602988號函釋規定，原則上參照遺產及贈與稅法第10條規定，以被繼承人死亡時之時價為準，如前述民眾詢問贈與之上市櫃公司股票，應以被繼承人死亡時之收盤價格作為計算依據，縱該股票受贈人已出售或轉讓亦同；又其他財產，如建物、黃金、保單或其他有價值之財產，均係按被繼承人死亡時之時價計算遺產價值。

若贈與的財產為土地者，則與其他財產種類價值計算稍有不同，如該土地於被繼承人死亡前受贈人已移轉土地所有權者，為避免土地增值稅與遺產稅重複課稅，依財政部90年5月21日台財稅第0900453078號令釋規定，係以該土地「贈與時」之公告現值核計；反之，若該土地尚未移轉者，則以被繼承人「死亡時」之公告現值核計。

舉例說明，如甲君死亡前兩年內贈與配偶上市櫃A公司股票1,000股，「贈與時」收盤價為30元，贈與價值為30,000元，而甲君死亡時A公司股票收盤價已上漲到40元，則「死亡前兩年內贈與A公司股票」的價值應為40,000元（=死亡時時價40元＊1,000股），併入甲君的遺產總額。