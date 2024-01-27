全明星運動會林家佑現身國際電玩展 cos絕區零手遊角色

從《大學生了沒》固定班底，一路到戲劇演員角色的林家佑，更是全明星運動會藍隊的隊長，近日現身台北國際電玩展，還跨界扮演另類暴力肌肉男，要讓粉絲們感受他多變的魅力！

演員林家佑近日參與台北國際電玩展，對於演員身分的他其實是蠻跳tone的嘗試，林家佑本身雖平常不太玩手遊，但因為這款遊戲極高品質的美術設計，讓他產生濃濃的興趣，這次的台北國際電玩展剛好有了扮演遊戲角色的機會，家佑在這次電玩展扮演了米哈遊即將推出的手遊「絕區零」中的安東 伊萬諾夫，他在現場也說，這個角色的個性特質是：熱心工作的帶隊大哥，是白祗重工的幹部之一，隨時隨地整裝待發，跟他當初參加全明星運動會時擔任藍隊的隊長角色很像，全身的90 %都由「幹勁」組成，遇到困難，迎難而上，還有刀子嘴豆腐心跟他也本人也很貼近，加上近期健身成效顯著，跟角色形象也很符合，這次來參加電玩展特別百分百還原角色的樣貌，讓本身不太有時間玩手遊的他，也因為這個角色而接觸此款遊戲，米哈遊公司在2012成立之後，有動畫系列、小說、漫畫、音樂等作品，這次特別推出「絕區零」手遊，也是一個新的嘗試，雖然「絕區零」尚在封測中，今年預計在台灣正式上市之後，家佑也想在拍戲空檔之外能夠好好的在此款手遊中大玩特玩，更希望許多喜歡他的粉絲，可以和他一同挑戰這款遊戲的特別之處，除此之外家佑還在現場跟其他coser拍了許多有趣影片，跟粉絲們分享與以往不同的一面。

「絕區零」是一款16+角色扮演帶有肉鴿的手遊遊戲，遊戲主打就是非常爽快的戰鬥，家佑本身接觸過後的感覺是遊戲內的美術與音樂相當不錯，看過戰鬥畫面之後覺得特別有趣，目前遊戲內的角色大約有12隻，主要劇情的呈現都是以漫畫搭配角色來播放，每個角色也都有所不同，他也期待自己真正參與過後能夠抽到自己這次扮演的角色！

《絕區零》2024 台北國際電玩展攤位資訊

展出日期：2024 年 1 月 25～28 日 展出時間：9：00～17：00

展出地點：南港展覽館 1 館四樓（台北市南港區經貿二路 1 號 ）

攤位編號：M810

喜歡此款遊戲的手遊迷，歡迎到現場感受一下遊戲戰鬥的快感！有關更多《絕區零》手遊資料可上官網：https://hoyo.link/32VgFBAL