點燈祈福安太歲 龍來逗陣「桃園護國宮」祈求一年好運龍總來！

「你安了沒？」這句話已是許多台灣人每年農曆年前見面的問候語，在歲末年初之際，選擇到廟裡為自己點一盞燈，不論是太歲、光明燈或元辰燈、財神燈等，以祈求來年的平安順遂。但您知道今年2024甲辰龍年，有哪些生肖必需安太歲呢？看過來！有別於一般外界安太歲的建議生肖，「桃園護國宮」一直以來特有的安太歲名單，皆依循慣例請示太子爺降駕親自批寫，依據太子爺所示，今年肖虎、肖龍、肖蛇、肖狗、肖豬者需「安太歲」，以達屏除浮躁、神安心寧！而肖鼠、兔、龍、馬、猴、狗的生肖，需點「光明燈」以求精神豁達、晝清夜明。其他如牛、虎、蛇、羊、雞、豬生肖的朋友，則可選擇「元辰燈」，力求整年精氣神飽滿、元辰光彩。

單點組合自己選 周邊商品好運連年

很多人常因點燈種類多元而不知如何選擇，為此「桃園護國宮」依照不同需求將燈種做分類及組合、便於選擇，例如精神不佳、運勢低靡、久病、身體欠安等可點「天醫燈＋光明燈＋元辰燈」；想要職場考運佳、找工作、求事業、求貴人者可點「文昌功名燈＋月老貴人燈」；祈求財運、財庫、守財者可選擇「五路財神燈＋五方福德燈+補財庫」。祈求受孕懷龍胎、生產順利就需要「註生娘娘燈＋天醫燈＋元辰燈」，各種不同需求選好選滿，也提供線上點燈服務外地信眾。農曆初一太子爺公降駕賜福，信眾們可別錯過親臨現場接福氣的機會。今年「桃園護國宮」太子廟首次推出周邊商品，有過年期間的龍年限定版限量-「龍好運」太子氣球，以及點燈憑收據兌換-「龍好運」太子別針胸章等，將商品帶回家繼續好運連年。今年過年適逢情人節，護國宮也有不少男女信眾來此求姻緣、求貴人喲！

過年玩太子遊樂園 線上線下「龍來逗陣」尋寶

以太子爺聞名北台灣的桃園護國宮，每年舉辦的【太子忠孝文化季】已是桃園地區年度廟會慶典盛事，去年更是揚名國際，吸引許多國外廟宇及信眾前來參加夜巡遶境，串起在地民眾信仰與國際情感連結，成為北台灣太子爺廟指標。而在春節期間溫馨舉辦的第九屆「公益慈善太子遊樂園」，今年以「龍來逗陣」童樂趣為主題，開放佔地千坪的場地，串連線上線下各種有趣活動，給民眾免費入場遊玩，並在初一與初五兩日晚間7:30，分別施放開園與休園煙火，讓大家發~發~發一整年，預計將在新春開園期間歡樂爆滿。

愛民愛鄉土 「封園之日」VIP公益活動

「桃園護國宮」太子廟護民愛鄉的心不落人後，今年特別在「公益慈善太子遊樂園」前夕2月3日舉行「VIP封園之日」活動，讓在地里民、孩童們了解宗教文化之美，提早感受農曆年節歡樂氣氛，為龍年到來注入更多溫馨。

想了解點燈事宜，請上桃園護國宮太子廟官網：https://www.hkk.org.tw/